Los Gallos del ‘Pity’ Altamirano regresan a la senda de la victoria

Héctor ‘Pity’ Altamirano reencontró la senda de la victoria con los Gallos del Querétaro, luego de imponerse 3-1 ante Pachuca en el partido correspondiente a la jornada cinco de la Liga BBVA Mx del Torneo Guard1anes 2021.

La jerarquía de los ‘Gallos’ se vio reflejada en el terreno de juego y el ‘Pity’ Altamirano quedó conforme con el equipo, luego de llegar de una derrota ante Cruz Azul en la jornada pasada.

“Aplaudo el esfuerzo del equipo, luego de tener una sacudida en el anterior partido y no es fácil y por eso felicito al equipo. Al final lo más importante es sumar puntos y esperamos seguir sumando de local para después hacerlo como visitante”, declaró en conferencia de prensa, el estratega mexicano Héctor Altamirano.

Los ‘Gallos’ se fueron al frente en el marcador desde el primer tiempo y el dominio de juego fue totalmente marcado para la escuadra queretana que ya suma nueve puntos en el torneo y se colocan al momento como el segundo lugar de la clasificación de la Liga BBVA Mx.

“El equipo trabajó de acuerdo al plan y sabíamos que enfrentamos a un rival complicado. Se logró el resultado y en lo personal me quedo tranquilo. Hoy Pachuca después del 3-0 les daba lo mismo recibir otro y por eso se nos volcaron. Intentamos de la mejor manera para no recibir más goles. Nuestro equipo siempre debe tener una gran actitud y seguir priorizando al equipo por encima del “yo” y felicitarlos a ellos con respecto al sacrificio. Trataremos de recuperarnos y mañana pensaremos en el próximo rival para no cambiar tan drásticamente como visitante”, comentó el ‘Pity’ Altamirano.

El próximo duelo de los ‘Gallos’ del Querétaro será ante las ‘Águilas’ del América el próximo sábado, correspondiente a la jornada seis del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga BBVA Mx.