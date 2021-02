Los mejores picks del San Luis vs Tigres de la jornada 8

La jornada 8 de la Liga BBVA MX tiene un platillo atractivo para iniciar actividades con la visita de Tigres a San Luis Potosí para medirse al Atlético en duelo de equipos que están dentro de los ocho mejores de la competencia. Los momios en los casinos ofrecen algunas posibilidades que se pueden aprovechar para difrutar con mayor emoción el partido.

San Luis ha tenido una buena forma y su futbol va en ascenso. Como local no han perdido y vienen de dos victorias consecutivas contra Mazatlán y Santos Laguna. Tigres parece que ya se recuperó tras la participación en el Mundial de Clubes. Cayeron con Cruz Azul, pero le quitaron el invicto a los Xolos de Tijuana.

Doble oportunidad: San Luis/Empate (Momio 1.70)

El subcampeón del mundo sale como favorito ante los potosinos, sin embargo, los locales han mejorado notablemente en defensa pues no han recibido gol en sus dos más recientes compromisos. El equipo de Leonel Rocco no se caracteriza por jugar echado atrás ante rivales de mayor jerarquía, por lo que el momio a que no pierden es bueno. San Luis se está convirtiendo en uno de los caballos negros de la competencia y en casa tienen 2 victorias y un empate. Si apuestas mil pesos, ganarías $1700.

Tiros de esquina: Bajas 9.5 (Momio 1.72)

San Luis y Tigres son escuadras que priorizan la tenencia y circulación del balón por encima de ataques directos y frontales. En sus últimos 4 juegos, los potosinos han tenido 3, 2, 6 y 2 tiros de esquina para un promedio de 3 por partido. La U de Nuevo León no tiene una tendencia clara pues ha tenido partidos con 1 y 2 córners, y otros con 5 y 8 para un promedio de 4. La línea de menos de 9.5 es atractiva considerando las circunstancias recientes de los dos equipos.

Anota en cualquier momento: Gignac (Momio 2.15)

El delantero francés terminó campeón goleador del Mundial de Clubes, sin embargo, en la Liga MX no ha podido explotar en parte por la lesión en la cadera que lo alejó un mes del terreno de juego. El Bomboro lleva solo una anotación en el certamen y fue en la jornada 1 contra León. Este sería buen momento para que volviera a perforar las redes. Con $300 pesos, ganarías $645.