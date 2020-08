Los MVP’s de la Liga MX para Guard1anes 2020

El torneo de Guard1anes 2020 está por arrancar. Este próximo 23 de julio será el kick off del torneo con el partido entre Atlético San Luis y FC Juárez; el Viernes Botanero regresará con el Necaxa vs Tigres en punto de las 7:15 pm y al terminar Mazatlán FC vs Puebla.

Aquí te presentamos los ‘mejores jugadores’ con los que cuenta cada equipo de la Liga MX:

América

Federico Viñas tiene todo para demostrar en este torneo. El uruguayo jugará su tercer temporada con el club de Coapa y será el indicado para liderar a unas Águilas que se vieron mal en pretemporada en la Copa GNP Por México.

Atlas

No le podremos perder la huella a Luciano Acosta con el conjunto de los Rojinegros del Atlas. El mediocampista argentino demostró en diez partidos la ‘magia’ que tiene en los pies y en Guard1anes 2020 podremos verlo ‘a full’ en una encomienda de liderar al cuadro de los zorros.

Atlético San Luis

Mauro Quiroga tiene la encomienda de demostrar por qué lo compró el conjunto colchonero a los Rayos del Necaxa. El futbolista argentino demostró que puede llegar a ser uno de los mejores delanteros del torneo cuando está enrachado.

Xolos

El ‘Xolaje’ tendrá un cuadro sumamente competitivo con Pablo Guede. Edwin Cardona brilló con Rayados de Monterrey y se convirtió en quizá, el mejor futbolista del futbol mexicano en algunas etapas. El colombiano carga con la encomienda de llevar nuevamente a Tijuana a una liguilla, cosa que no sucede desde el Clausura 2019.

Cruz Azul

Nadie en esta pretemporada demostró tanto nivel como Jonathan Rodríguez. Los rumores de su salida a Europa suenan fuerte, sin embargo, en caso de quedarse, ‘El Cabecita’ podría ser el futbolista estelar que le dé ‘la novena’ a Cruz Azul.

FC Juárez

Diego Rolán tendrá una revancha con el cuadro fronterizo luego de su ‘terrible falla’ ante Rayados en la semifinal de Copa MX. El delantero uruguayo puede cambiar cualquier partido si se encuentra una en el ataque.

Querétaro

Ángel Sepúlveda ya sabe lo que es jugar y anotar un gol en una gran final con el equipo de Gallos Blancos. Los queretanos buscarán entrar a liguilla y el encargado de los goles será este delantero mexicano de 29 años.

Chivas

José Juan Macías es la joya del futbol mexicano. El delantero rojiblanco tiene una cuenta pendiente con las Chivas: el ser campeón de Liga. ‘JJ’ tiene todo que demostrar en este próximo torneo, con la presión de llevar a uno de los equipos más grandes de México a la gloria.

León

Ángel Mena puede llegar a ser el delantero más letal de México cuando está en buen momento. ‘El Ángel del gol’ ha cambiado al León desde su llegada y este equipo es amplio favorito al título.

Mazatlán FC

El cuadro sinaloense debutará en la Liga MX este torneo. El delantero venezolano Fernando Aristeguieta marcó el primer gol en la historia del club y podría ser el ‘hombre gol’ del Pacífico.

Necaxa

Lucas Passerini llegó como el refuerzo bomba del club para este próximo torneo. El ex delantero de Cruz Azul tiene la oportunidad de demostrar por qué llegó al futbol mexicano y clasificar a los Rayos a la fiesta grande.

Pachuca

Felipe Pardo tuvo grandes momentos con el Toluca y ahora en la Bella Airosa puede replicar lo hecho con el cuadro choricero.

Puebla FC

Osvaldito Martínez y su magia en la Liga MX pueden reaparecer en este Guard1anes 2020. El ‘crack’ paraguayo carga con el ’10' de la Franja y es uno de los más experimentados del cuadro camotero.

Monterrey

¡Fúnes, Fúnes, Fúnes! Rogelio Fúnes Mori es uno de los delanteros más letales de este país; el actual futbolista campeón del futbol mexicano es el que muchas veces marca diferencia con los Rayados y este puede ser el año en el que Monterrey consiga el bicampeonato.

Santos Laguna

Julio Furch será el capitán del conjunto lagunero en este torneo. El delantero argentino ha salido campeón con Santos y es el jugador experimentado del plantel.

Tigres UANL

Todos sabemos que André Pierre-Gignac es el mejor futbolista del cuadro universitario y quizá, el mejor de México. El francés quiere hacer leyenda y demostrar por qué es el más legendario extranjero que ha llegado.

Toluca

Regresó un extraordinario futbolista a Toluca: Rubens Sambueza. El futbolista de 36 años puede tener su último aire con unos Diablos que en el papel, llegan flojos a este nuevo torneo.

Pumas

Para terminar con esta ‘selecta lista’ , llega Juan Ignacio Dinneno, un hombre que en pocos partidos del Clausura 2020, demostró que puede hacer ‘mucho’ con este equipo. Vamos a ver qué tal lo hace...