Los partidos que transmitirá TV Azteca en marzo

El futbol seguirá viviendo en las pantallas de Azteca Deportes, pues tenemos un mes lleno de emocionantes partidos. Quédate todo marzo con nosotros y no te arrepentirás. Acá te dejamos todos los partidos que tendremos.

Tendremos Liga BBVA MX, Bundesliga y Selección Mexicana, los Viernes Botaneros no pueden faltar en nuestras pantallas, pero las clases particulares se darán otros días en la semana. Por cierto, no olvides unirte al Club del Viernes Botanero.

La primera semana del mes arranca con mucha fuerza

Se han jugado ocho fechas del Guardianes 2021 y la Jornada 9 se jugará a media semana, iniciamos con el partido Juárez vs Rayados el miércoles 3 de marzo a partir de las 6:45 pm (tiempo del centro). Para continuar la doble jornada, Necaxa vs Pachuca el jueves 4 de marzo también a las 6:45 pm.

Pero la actividad de la semana no termina aquí. El sábado tendremos partido de la Jornada 10 y no te lo puedes perder. Mazatlán recibe a las Chivas en el Kraken el sábado 6 de marzo a partir de las 8:45 pm.

El viernes 12 de marzo, tendremos doble función del Viernes Botanero. Puebla vs Atlas a las 7:15 pm y al terminar, Juárez vs Pumas para cerrar el día con buen futbol. Y para no dejar a nuestra gente con poco futbol, tenemos el Clásico Nacional. Chivas vs América el domingo 14 para continuar con las clases particulares.

En la Jornada 12 nuevamente habrá doble función del Viernes Botanero. Viernes 18 de marzo, Necaxa recibe a Juárez y Mazatlán tendrá la visita del América. Estos partidos inician a las 7:00 pm y 9:00 pm respectivamente.

Regresa la Selección Azteca

El combinado nacional, dirigido por Gerardo ‘Tata’ Martino, volverá a la actividad en el mes de marzo y lo podrás ver con nosotros. El sábado 27 de marzo a las 2:00 pm, Gales vs México en Cardiff City y se cierra el mes el martes 30 de marzo a la 1:00 pm con el partido Costa Rica vs México.

La liga con más goles de todo el mundo sigue su marcha

La Bundesliga está en Azteca Deportes y seguimos la actividad en marzo. Arrancamos con el partido de la Jornada 24 entre Schalke vs Mainz el viernes 5 a la 1:30 pm en nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes.

La Jornada 25 arranca con el partido entre el Augsburg vs Borussia Monchengladbach el viernes 12 de marzo también a la 1:30 pm en nuestras plataformas digitales y la APP de Azteca Deportes. Se cierra el mes con el partido Arminia vs Leipzig el 19 de marzo nuevamente a la 1:30 pm y de igual forma por nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes.

Esta es toda la actividad futbolera que tendremos en las pantallas de Azteca Deportes, no te lo puedes perder. Las clases particulares son todo el año y en marzo arrancamos con los mejores partidos.