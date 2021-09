Matías Almeyda habla sobre su posible regreso a las Chivas

Apenas unas horas antes de que se diera a conocer la salida de Víctor Manuel Vucetich de las Chivas del Guadalajara, a pesar de su triunfo en la jornada 9 ante el Pachuca, Matías Almeyda, uno de los hombres más queridos por la afición del Rebaño, fue cuestionado sobre un posible regreso al equipo de la Liga BBVA MX.

Sin embargo, el argentino fue tajante al señalar que no había tenido ningún acercamiento con algún directivo del club, además de subrayar su compromiso con el equipo de la MLS, San Jose Earthquakes.

“No hablé con nadie, no llamé a nadie y nadie me llamó a mí. Yo soy entrenador hoy de San José, y @Chivas tiene un entrenador que se llama Vucetich, tiene una gran historia y yo le deseo que pueda levantar a Chivas…”: Matias Almeyda pic.twitter.com/5k5XlClGBL — Natalia León (@_NataliaLeon_) September 19, 2021

“Quiero separar para que entiendan que el sentimiento que tengo por Chivas es muy grande. Después, otra cosa, yo no hablé con nadie, nadie habló conmigo y hay un respeto hacia mis jugadores porque yo estoy enfocado acá. Estoy bien acá y hay otra cuestión, que Chivas tiene un entrenador y muchos dicen que estoy hasta poniendo cláusulas para ir a Chivas, es mentira. Yo no le hablé a nadie, nadie me habló a mí”.

Como hasta ese momento el ‘Rey Midas’ seguía siendo DT del Guadalajara, Almeyda pidió respetar los procesos y los puestos que cada uno tiene en las instituciones.

“Yo soy entrenador hoy de San Jose y Chivas tienen un entrenador que se llama Vucetich, que tiene una gran historia y le deseo que pueda levantar a Chivas”, añadió al finalizar la conferencia de prensa. “Cuando uno es entrenador y se habla tanto así es muy feo, entonces respeten a todos, respétenme a mí los que mienten, respeten a Vucetich esos que también mienten. Nada va a cambiar en mi vida lo que siento por Chivas, nada ni nadie; soy hincha de Chivas”, agregó.

Matías Almeyda en Chivas

Las Chivas vivieron de la mano de Matías Almeyda una de sus etapas más exitosas en la época reciente del club.

El timonel sudamericano llevó al club a su último título de liga en 2017, y además consiguió coronarse en la Copa MX y la Concacaf Champions League.

Desde su salida, ningún entrenador ha conseguido llevar al club nuevamente a los puestos de protagonismo, lo que ha causado una ruptura con la afición, misma que ha pedido en reiteradas ocasiones el regreso de Almeyda al banquillo.