Mazatlán F.C. iniciará con público el Guardianes 2021 con 40 % de la capacidad del Kraken

Mazatlán FC comenzará el Guardianes 2021 con público en el espectacular estadio Kraken así lo informó el cuadro cañonero por medio de redes sociales, con todas las medidas sanitarias necesarias para albergar a sus aficionados.

El club del pacifico informó que el estado de Sinaloa se encuentra en color amarillo en el semáforo epidemiológico nacional, al igual que el torneo anterior, Guardianes 2020, por supuesto con todas los protocolos sanitarios.

El Kraken recibirá a los aficionados, cumpliendo los protocolos marcados por las autoridades estatales, del municipio y de la Liga MX.

Junto las autoridades, el Kraken podrá recibir a los aficionados a partir de la jornada 1 del Guard1anes 2021 con una capacidad hasta del 40% del aforo del inmueble.

Con este mensaje Mazatlán se comprometió a cumplir todos los requerimientos, “En Mazatlán F.C. nos comprometemos a seguir cumpliendo con cada uno de los requerimientos establecidos para celebrar nuestros partidos a puerta abierta y así continuar con la presencia de aficionados al futbol en el puerto más importante de México: Mazatlán”.



Mazatlán recibe al Necaxa en el Kraken en el inicio del espectacular Viernes Botanero, los cañoneros reciben a Necaxa dirigido por el famoso José Guadalupe el “Profe” Cruz. Mazatlán va a echar mano de sus nuevas incorporaciones como el arquero Nicolás Vikonis y Néstor Vidrio, Ulises Cardona y Gael Sandoval.

Medidas para los aficionados de Mazatlán FC

Respetar asientos bloqueados, no saludos ni de beso ni de mano, Sana distancia mínima de 1.5 metros, evitar congregaciones, lavado de manos constante con agua y jabón, uso de gel desinfectante, no tocarse la cara, estornudo cubriendo nariz y boca con el ángulo interno del codo o pañuelo, uso obligatoria de cubre bocas, evitar compartir objetos, no mochilas, no bolsas grandes de mujer, no fumar, en caso de presentar algún signo o síntoma de infección respiratoria el aficionado no debe asistir al estadio.