Mazatlán puede despegar en esta jornada: Néstor Vidrio

En Mazatlán entienden que todavía están en buen momento para recuperar el camino, luego de los últimos resultados adversos. El defensa Néstor Vidrio reconoció que se deben mejorar muchos aspectos del equipo, y que esta Jornada 8 del Clausura 2021 puede ser el inicio de un repunte.

El zaguero mexicano sabe que se viene una parte complicada del calendario, aunque también puede servir para que los Cañoneros vuelvan a subir puestos en la tabla general de la Liga BBVA MX.

“Creo que la jornada doble que se viene y los posteriores fechas, son partidos importantes, ante Cruz Azul, Chivas, Tigres, América. El partido contra Querétaro es clave para poder sumar, nos podemos despegar en esta jornada doble, o si no conseguimos los puntos nos podemos quedar”, apuntó Vidrio en conferencia de prensa

Y es que tras un buen inicio de torneo, en el que los dirigidos por Tomás Boy sumaron dos victorias y un empate en las primeras cuatro fechas, actualmente registran tres encuentros sin ganar. Por lo mismo, salieron de los lugares de Liguilla. Ahora enfrentarán a los Gallos Blancos y La Máquina en los siguientes seis días.

“Es un buen momento para despegar, para consolidar el trabajo que hemos hecho. No vamos tan mal, pero no cómo quisiéramos. El equipo aspira para otras cosas, se conformó para poder pelear Liguilla, y este es el momento clave, la jornada doble te dan ese plus de puntos y hasta anímicamente”, agregó el zaguero.

Además, el Mazatlán volverá a tener aficionados en El Kraken, para el juego de este viernes. La Liga BBVA MX ya confirmó que se cumplen las condiciones sanitarias en Sinaloa, como también se realizó la documentación correspondiente. Y en la cancha podrá ser un factor.

“El equipo está comprometido al poder recibir a un Querétaro aquí en casa, no se nos pueden ir más puntos. Nuestra fortaleza tiene que ser el estadio, con el empuje de nuestra gente. Va a ser muy importante, hemos sido el único equipo que ha podido recibir (público) hasta ahora, y eso nos tiene que jugar a favor”, comentó Vidrio.

Así que en punto de las 21:30 horas tiempo del centro de México en el Viernes Botanero, rodará el balón en el estadio del Mazatlán, para ver si los Cañoneros logran recuperar el camino del triunfo o el Los Gallos Blancos de Querétaro sale bien librado de esta visita.