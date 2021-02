Mazatlán vs San Luis EN VIVO | Jornada 6 de la Liga BBVA MX

Tras la derrota en Toluca por marcador de 1-4, el Mazatlán buscará que el Atlético de San Luis pague “los platos rotos” en su partido de este viernes, correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2021.

Aunque de visita sigue siendo la deuda pendiente, el equipo sinaloense mantiene al Kraken como un escenario inexpugnable para los conjuntos rivales. En sus tres juegos como local este torneo de la Liga BBVA MX, ha sacado triunfos ante Necaxa y Pachuca, además de un empate con Santos.

Con siete puntos, los comandados por Tomás Boy se ubican en el noveno lugar de la tabla general, mientras los potosinos vienen de empatar ante Tijuana en la fecha anterior, para sumar apenas cuatro unidades, que lo ponen en la décimo cuarta posición.

A pesar del escandaloso resultado ante los Diablos Rojos, no todo fue malo para el técnico del Mazatlán. “El equipo se ahogó en un momento muy inoportuno donde el Toluca aprovechó las circunstancias. Fue un momento muy malo, me quedo tranquilo, estamos avanzando en algunas cosas, pero el marcador es horrible, es muy malo. El equipo siempre buscó descontar, pero no nos alcanzó”, declaró el ‘Jefe’ Boy, en conferencia de prensa posterior al juego.

Luis Gallegos celebra su gol 2-2 de San Luis durante el partido Atletico San Luis vs Tijuana, correspondiente a la Jornada 05 del Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Alfonso Lastras, el 04 de Febrero de 2021.

El último antecedente entre estos clubes le trae muy buenos recuerdos a los de Sinaloa, mientras todo lo contrario para el San Luis. Y es que en el duelo de la Jornada 16 del Guardianes 2020, los ‘Cañoneros’ se despacharon con una goleada de 5-0 a domicilio en el estadio Alfonso Lastras. Incluso ese resultado derivó en la destitución del entrenador Guillermo Vázquez.

Un ingrediente extra, será que el Mazatlán ya presentó esta semana al delantero colombiano, Michael Rangel, como su flamante refuerzo. Una incorporación que apuntala el ataque en el que figuran Camilo Sanvezzo y Fernando Aristeguieta, por lo que se espera pronto ver su debut.

Así, este viernes en punto de las 21:30 horas, tiempo del centro de México, en el Viernes Botanero de Azteca 7 se verá si los Cañoneros recuperan la senda del triunfo, o el San Luis cobra revancha.