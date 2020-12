“Me puedo doblar, pero no quebrar"; Andrés Lillini tras la derrota 4-0 ante Cruz Azul

Muy cerca de quebrarse en llanto Andrés Lillini, DT de Pumas, trás perder el encuentro 4 goles por cero, aseguró que en el partido de vuelta van a tratar de revertir la situación.

“Hoy estoy golpeado, mañana, soy el mismo de siempre, valiente, no me van a ganar, me puedo doblar pero no quebrar, eso por seguro vamos a salir al frente cueste lo que cueste, son 90 minutos más, si cruz azul puede hacer 4 nosotros también” comentó el entrenador felino.

El estratega universitario sabe que lo más complicado será levantar a los jugadores en lo anímico: “Totalmente ante una derrota de esta magnitud, en una etapa decisiva, tenemos que trabajar pura y exclusivamente en lo anímico, tratar de elegir a los que mejores estén para salir a defender lo que es esta institución siento una decepción por lo que mostramos en la cancha, si me invade un sentimiento de mucha tristeza"destacó el estratega.

Comentó que en un partido echaron a perder la temporada de sólo una derrota en todo el torneo, pero no desctarta levantar la frente y luchar en Ciudad Universitaria el próximo domingo.

“El ánimo es de una derrota, en una semifinal muy complicada en los primeros 10 minutos perdimos lo que hicimos en 20 fechas, una tristeza muy grande, el ánimo es propio de estas derrotas dolorosas mañana veremos para que el próximo partido sea diferente " finalizó Lillini

Goliza de Cruz Azul a Pumas

La Máquina aplastó 4-0 a los Pumas en el partido de ida de las semifinales del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX,el cuadro cementero en tan solo 12 minutos del primer tiempo los de Siboldi liquidaron el encuentro con tres verdaderos bombazos.

El ‘Piojo’ Roberto Alvarado abrió el marcador al minuto 2, al 7 Rafael Baca, Luis Romo agarró la esférica en los linderos del área y con un disparo cruzado que pegó en el poste y después terminó en las redes, puso el 3-0 al 12.

El partido de vuelta se llevará a cabo el domingo 6 de diciembre en el Estadio Olímpico Universitario en punto de las 18:30 horas del centro de México, en donde Pumas, necesitará un auténtico milagro para salvar la eliminatoria.