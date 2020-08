Mensaje contundente de Pumas hacia Tigres

El cuadro Puma vista este fin de semana en la jornada 6 a los Tigres. Un partido que para algunos tiene como víctima a los auriazules pero para Favio Álvarez eso da risa.

“Me causa gracia, vamos a ver adentro de la cancha, son 11 contra 11 y nosotros vamos a seguir plasmando nuestra idea, dando lo mejor en cada partido y después obviamente sabemos que nos enfrentamos con un gran rival pero nosotros confiamos en nosotros y en el equipo que tenemos después si nos dan por muertos o no ante Tigres ya es tema de cada uno”, señaló Álvarez en conferencia de prensa.

Además el futbolista felino agregó que los regios no son un sinodal que pueda ser parámetro de algo: “Prueba de fuego no, yo confío en mi equipo y no me siento menos que nadie, sea Tigres, sea América, sea Cruz Azul, yo confío plenamente en el equipo, confío plenamente en Pumas”

Para el duelo entre felinos Nahuel Guzmán está en duda y podría no participar, situación que para Álvarez no cambia gran cosa el trámite del partido.

“Creo que cada jugador que está en la institución de Tigres por algo está, creo que están a la altura de las circunstancias, obviamente que Guzmán es un gran arquero que le dio y que le da mucho al equipo pero nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro papel juegue quien juegue, tratar de ir a Monterrey y sacar un buen resultado”, añadió Álvarez.

A pesar de estar invictos en el torneo y ser cuarto de la general, las sensaciones que deja el cuadro felino siguen sin dejar satisfecha a la afición y ponen en duda lo que puedan hacer los ya ratificados Andrés Lillini e Israel López. Eso en el equipo es totalmente distinto.

“Nosotros confiamos plenamente en el plantel y en el cuerpo técnico que tenemos, creo que somos el único equipo que no ha perdido, obviamente que tenemos muchísimas cosas por corregir pero como dije recién vamos de menor a mayor y obviamente tenemos claros los objetivos de este club y de lo que exige”, concluyó.