Miguel Herrera se sacrifica por dirigir en Europa

México. El técnico de América, Miguel Herrera, está dispuesto en el sacrificio económico para poder dirigir en el futbol de Europa.

“El Piojo” asegura que ha recibido ofertas para dirigir en la MLS, pero su interés en este momento no está en el futbol de Estados Unidos.

“Ahorita la parte económica no me mueve. Me han tocado la puerta de la MLS, realmente me gusta la liga, me atrae, pero ahorita no me interesa”, declaró Herrera en el entrevista para ESPN.

“Se me acercó una persona muy allegada al club (Betis). Era un candidato, mas no era la opción número uno. Sí me ilusionó que una persona muy allegada al club me dijera que mi nombre estaba en la mesa”, apuntó Miguel sobre la posibilidad de entrenar al Real Betis de La Liga.

Herrera habló sobre Diego Laínez y su salida “prematura” de América para jugar con el Real Betis.

“Creo que su capacidad le va a dar, porque creo que es un gran jugador. Se lo dije a él y se lo dije a su padre, se están yendo con mucho tiempo de antelación, el apenas está siendo titular en un equipo de primera división. Me parece que su proceso iba muy bien y se aceleró”