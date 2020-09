Misael Domínguez revela los motivos de su suplencia

Con apenas 148 minutos y aunque la gente pide el ingreso de Misael Domínguez a la cancha con Cruz Azul, el jugador sabe que tiene carencias por las que se ha convertido en un jugador de cambio.

“En lo personal al defender (me falta) ayudar un poco más al equipo, eso lo voy a seguir trabajando para ayudar más al equipo. La verdad es que uno busca siempre estar en el once titular, ahora me toca ser el rol de revulsivo y aprovechar estos minutos que me está dando Robert”, expresó.

Este Viernes Botanero, la Máquina se enfrentará a Mazatlán F.C., equipo que considera Misael que recurre a encerrarse, por lo que ya trabajan para saber jugarle a los dirigidos de Paco Palencia.

“Esos equipos se complican bastante por la forma en la que juegan, nosotros tratar de manejar el partidos y buscar la profundidad”, indicó el mediocampista.

Por: Zaritzi Sosa