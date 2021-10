Monterrey vs León cobertura EN VIVO | Liga BBVA MX

Disfruta las acciones del encuentro correspondiente a la jornada 13 del Torneo Grita México 2021 entre Monterrey y León, duelo que se llevará a cabo en el estadio de Rayados y tú podrás seguir la cobertura EN VIVO aquí.

¿A qué hora juegan Monterrey y León?

El partido que sostendrán regiomontanos y guanajuatenses está programado para comenzar en punto de las 17:00 hrs. tiempo del centro de México. Después de 12 fechas, el cuadro dirige Javier Aguirre se encuentra en la cuarta posición de la clasificación con 20 puntos, mientras que los Panzas Verdes se ubican en el noveno puesto con 16 puntos y un partido menos.



“El partido contra León nos obliga a no salir a relajarnos, estar al 100% porque estamos en casa, debemos jugar bien porque venimos de una derrota. León tiene gente muy trabajada, movimientos mecanizados. No debemos descuidarnos para no cometer errores”, declaró Aguirre.

Bajas de Monterrey

Para el duelo ante el León, el estratega del Monterrey, no podrá contar con el atacante costarricense Joel Campbell, ni con el defensa chileno Sebastián Vegas por lesión y suspension, respectivamente.

Aguirre descartó que Campbell, quien se lastimó por una entrada del salvadoreño Narciso Orellana en el partido del domingo pasado entre su selección y El Salvador, sufriera esguince de tercer grado en el tobillo derecho como había informado la Federación de su país. El Vasco confía en que solo se perderá el duelo ante el León.

“Lo de Campbell es un golpe que recibió en el tobillo maltratado del juego contra Cruz Azul, que le impidió estar con nosotros dos o tres partidos, ahora le volvieron a dar ahí, un esguince, pero no de tercer grado como se anunció, creo que estará (listo) antes”, explicó en rueda de prensa.

“Con León está descartado por supuesto, esperemos que pueda estar con Querétaro y si no puede, veremos si es posible tenerlo con Necaxa, sería lo ideal. Tiene buena evolución y pinta bien”, añadió el antiguo estratega de la Selección Nacional.

EFE.