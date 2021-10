Monterrey no se cansa de fallar y pierde en casa ante el León

Un solitario pero vistoso gol de Elías Hernández bastó para que el León sorprendiera al Monterrey en su casa y lo venciera 1-0 en la jornada 13 del Torneo Grita México 2021.

La jugada que marcó la diferencia no tardó demasiado en llegar. Fue a los 15 minutos cuando el chileno Víctor Dávila, filtró para su compatriota Jean Meneses, quien a su vez sacó un servicio para Elías. El apodado Patrullero recibió el balón, fue de la banda derecha hacia el centro y desde la media luna sorprendió al portero Luis Cárdenas con un potente disparo que terminó al fondo de la red.

Cinco minutos después del primer tanto, Hernández volvió a marcar, tras un pase de Emmanuel Gigliotti. Sin embargo, el árbitro César Arturo Ramos lo invalidó porque Gigliotti se encontraba adelantado.

Aquella no fue la única jugada en la que el silbante tuvo que tomar decisiones importantes. Antes del descanso, Ramos Palazuelos había expulsado a Víctor Dávila por una supuesta agresión al paraguayo Celso Ortíz, no obstante, cambió la tarjeta roja por amarilla después de ir a revisar el VAR y percatarse que la acción no merecía tal castigo.

Postes y gol anulado

Ya en el segundo tiempo, el silbante también había marcado un penal en favor de los regiomontanos, pero nuevamente tuvo que corregir su decision, pues antes de la falta de Stiven Barreiro sobre Rogelio Funes Mori, “el Mellizo” se encontraba en fuera de lugar.

Por esa misma razón, César Ramos anuló un gol de Funes Mori a cinco minutos de que terminara el encuentro. Previamente, Alfonso González y Maximiliano Meza le pegaron al poste en distintas oportunidades.

Aunque las oportunidades no faltaron, ni los siete minutos que agregó el cuerpo arbitral fueron suficientes para que los locales pudieran empatar.

El triunfo ha hecho que el León suba a la quinta posición de la clasificación con sus 19 puntos, uno menos que Rayados, conjunto que se mantiene en el cuarto puesto a pesar de la derrota.