Necaxa vs Atlas en vivo por TV Azteca Deportes Jornada 17

A Necaxa le urge que termine el torneo regular del Guardianes 2021 ya que son el peor equipo del certamen con tan solo dos victorias, cinco empates y nueve derrotas, sumando 11 puntos en total. Situación que provocó la salida de José Guadalupe Cruz a medio torneo. Guillermo Vázquez pondrá en marcha una reestructuración en los Rayos, sin embargo, antes tendrá que enfrentar al Atlas.

Los Rojinegros llegan a Aguascalientes con la satisfacción de que libraron el último lugar de la tabla porcentual ya que el día de ayer Atlético San Luis perdió de manera humillante 5-1 ante Pachuca. Aun así, los zorros tendrán que pagar una multa de 70 millones de pesos por terminar penúltimos en esta misma clasificación, aunque de ganarle a Necaxa suman 6 puntos en el ranking de cocientes ya que este duelo vale doble y para las siguientes clasificaciones les ayudaría en su porcentaje. Pero lo más importante, es que en caso de salir victoriosos estarían amarrando su boleto al repechaje del futbol mexicano.

Actualmente el equipo de Diego Cocca tiene 22 unidades, es noveno y está empatado con los mismos puntos junto con Chivas, Tigres y Toluca. El ánimo de los rojinegros no es el mejor pues llegan a este duelo tras perder el Clásico Tapatío por la mínima.

Twitter: AtlasFC

Cómo ver el Necaxa vs Atlas EN VIVO

Cuándo: Esta noche en el Viernes Botanero

Hora: 7:15 PM (tiempo del centro)

Dónde: nuestro sitio, la APP de Azteca Deportes y Azteca 7

La ausencia de gol ha sido el problema en la escuadra tapatía por lo que se le ha preguntado a Cocca la posibilidad de que Milton Caraglio y Julio Furch jueguen al mismo tiempo.

“Probarlos juntos, no hemos tenido la posibilidad, primero llego Milton sabiendo que hacía un año no jugaba, hizo un esfuerzo muy grande desde lo físico y táctico para meterse rápido en el equipo y Julio está haciendo un esfuerzo muy grande, porque si me dices cuando estará bien, bien, seguro en la pretemporada, pero hoy lo necesitamos, que aporte lo mejor que pueda dar.”

De esta manera Atlas buscará sacar un triunfo que le asegure su permanencia en la fiesta grande del futbol, mientras que Necaxa intentará cerrar el torneo por lo menos con otra victoria.