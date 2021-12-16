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Fútbol

Nico Benedetti deja el América y pasa al Mazatlán

América hizo oficial su primera baja para el próximo torneo, mandando en condición de préstamo a Nico Benedetti a Mazatlán.

Nico Benedetti América

Escrito por: Azteca Deportes

El cuadro del América tiene oficialmente su primera baja de cara al próximo torneo, se trata del colombiano Nico Benedetti que pasa a ser nuevo jugador del Mazatlán en un movimiento que se confirmó el mediodía de este jueves.

América, luego de un nuevo tropiezo, comienza a mover sus piezas tanto en llegadas como en salidas, y ahora hicieron oficial que el sudamericano cambiará de aires, en una transferencia que se especuló, ocurriría desde el semestre pasado.

Nico Benedetti comenzó siendo un jugador importante en el Ame, pero una serie de bajas de juego y una lesión grave le hicieron perder la continuidad y con la llegada de Solari hace casi un año, le costó trabajo afianzarse en el ataque de los azulcremas.

Benedetti
Benedetti|MEXSPORT

América y Mazatlán llegan a un acuerdo por Benedetti

Aunque Mazatlán habría estado interesado desde hace seis meses en Benedetti, finalmente el acuerdo al cual se llegó por Nico, es por un préstamo, hizo saber el equipo capitalino en sus redes sociales.

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“Gracias Nicolás Benedetti por defender nuestros colores. Te deseamos todo el éxito en tu préstamo con Mazatlán”, informó el cuadro de Coapa.

Benedetti

Nico Benedetti en México

Benedetti llegó en 2019 al Ame, presume de 3 goles en ese tiempo en Liga, tres más en Copa y tres asistencias.

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Ganó con su ex equipo la Copa MX en 2019 y el Campeón de Campeones del mismo año.Actualmente, por la falta de minutos, Benedetti inclusive se planteó la posibilidad de volver a Colombia, pero ahora como refuerzo del Mazatlán, podría encontrar esa regularidad que tanto anhela.

La primera incorporación del América

En menos de 24 horas América ha hecho un par de movimientos que han llamado la atención, con la llegada de Diego Valdés, procedente de Santos, en donde fue un jugador relevante y portador del 10. Ahora buscará en el Ame ser un jugador relevante en la creación de juego de mediacancha hacia adelante.

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