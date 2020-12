“Nicolás Larcamón una de las posibilidades para el banquillo del Puebla”, Carlos Poblete.

El Puebla se está reestructurando, aún analiza que es lo mejor para el equipo sobre todo en el banquillo. Aunque todo apunta a que Juan Reynoso deje el puesto para ser ocupado por el Argentino Nicolás Larcamón.

“También es una de las posibilidades, tú sabes que estás épocas son de rumores, se tiran nombres, Nicolás es un entrenador que ha tenido buenas temporadas en el fútbol chileno y prácticamente está en el radar no solo del puebla sino de muchos equipos” comentó en exclusiva para Azteca Deportes Carlos Poblete.

El “Búfalo” dejó en claro que la institución pasa por momentos complicados y deben estructurar todo para encontrar un balance perfecto entre lo deportivo y lo económico.

“Todos los movimientos que se hagan están enfocados en encontrar no solo un equilibrio deportivo sino uno económico buscamos tener un club auto sustentable, a muchos jugadores les ha tocado salir, a mi me toco salir hace muchos años en el pico de mi carrera a León me tuve que ir del club porque son cosas que tiene este deporte para mantener una institución hay que hacer movimientos gente que se va gente que llega” agregó el directivo del Club Puebla.

Puebla le dará mucha prioridad al trabajo en las fuerzas básicas.

Estamos cerca de llegar a Una final de sub 17 histórica, la sub 20 también tuvo un torneo importante, si queremos devolver la identidad es importante fijarnos en nuestras fuerzas básicas en esos chavos que llegan a los 14 años que a los 17 18 años sean considerados para formar parte del primer equipo, para debutar y que tengan el arraigo a los colores del puebla,la idea es de tener nuestra propia casa, el club batalla con lugares de entrenamiento estamos dando pasos cortos, pero seguros sabemos que seremos criticados todo lo hacemos en bien de la institución no dejamos ir jugadores porque si” aseguró Poblete.