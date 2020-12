Nicolás Vikonis quiere dejar un gran legado en el Mazatlán F.C.

El portero uruguayo Nicolás Vikonis habló en exclusiva para Azteca Deportes y nos contó la razón por la que le dijo sí al proyecto del Mazatlán F.C. para afrontar un nuevo reto a partir del torneo Clausura 2021 de la Liga MX.

El exportero del Puebla, Nicolás Vikonis, fue presentado este martes como nuevo refuerzo de los ‘Cañoneros’ después de un buen paso con La Franja, en donde brilló gracias a sus grandes actuaciones y fue pilar importante para que los ‘Camoteros’ llegaran hasta los Cuartos de Final del torneo Guardianes 2020.

“Me llamó la atención cómo me plantearon el proyecto, el interés, de en qué lugar me pensaban, me pareció un desafío deportivo espectacular, que tiene toda una historia por construir. Ojalá mañana quede un gran recuerdo mío, ojalá pueda dejar un buen legado”, comentó Nicolás Vikonis en entrevista exclusiva.

Sabe que mucha responsabilidad caerá en sus hombros, ya que la afición de Mazatlán quiere ver buenos resultados después de un cierre espectacular del Guardianes 2020 a partir de la llegada de Tomás Boy al banquillo.

“Cuando acumulamos experiencias implícitamente, vamos generando un rol de liderazgo, sobre todo a los más jóvenes. Siempre me preocupa que más allá de toda la disputa de la competencia deportiva, ser alguien importante para los jóvenes y ganarme el respeto de los mayores para construir liderazgos. Cuando se concentra el liderazgo en una persona, nunca es bueno”, mencionó el nacido en Montevideo, Uruguay.

Sabe que Mazatlán es un equipo que con Tomás Boy al frente, va a hacer bien las cosas en el siguiente torneo.

“Creo que las grandes historias deportivas se forjan en los resultados, lo importante es hacer un Mazatlán F.C. fuerte, que consiga ser victorioso, aprovechar el factor climático, aprovechar el apoyo del público que agotaron los abonos en un día, tengo muchas ganas de aportar al equipo” finalizó el guardameta.

Nicolás Vikonis portará el número 34 con el equipo de la Perla del Pacífico.