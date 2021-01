No estoy contento, ellos con 10 jugaron mejor que nosotros: Javier Aguirre

Los Rayados de Monterrey iniciaron con el pie derecho en el Torneo Guardianes 2021 de la Liga MX, tras vencer 2-0 al Atlas en calidad de visitante; sin embargo, el técnico del equipo regiomontano, Javier Aguirre, no se fue satisfecho por lo que hicieron sus jugadores dentro del terreno de juego.

“No estoy contento, pero supimos resolver el partido. Estuvimos ordenas, pero no podemos desaprovechar las ocasiones que tuvimos. Debemos ser más atrevidos, nos faltó un poquito de atrevimiento con la pelota a tal grado que ellos con 10 jugaron mejor que nosotros”, sentenció el director técnico de los Rayados de Monterrey, en rueda de prensa desde el Estadio Jalisco.

Cabe señalar que los Rayados, terminaron el partido sin recibir gol y que Rogelio Funes Mori anotó un doblete para la ‘Pandilla’ en el primer tiempo, aunque el equipo no logró incrementar el marcador en los segundos 45 minutos de juego y eso generó molestía en el banquillo.

Rogelio Funes Mori

“Siempre se trabaja mejor con victoria, el ambiente es mejor, eso te da tranquilidad pero tenemos que trabajar muchísimo. No me gusto el equipo con la pelota. Fuimos lento, pero sobre todo que no fuimos atrevidos y eso no está bien. También es cierto que vamos arrancando, tenemos muchas cosas que hacer”, agregó el ‘Vasco’ Aguirre.

Javier Aguirre utilizó las cinco modificaciones y dio oportunidad para que Ake Loba mostrara su calidad junto a Rogelio Funes Mori, aunque no prosperó y de igual forma, el futbolista mexicano, Adrián Mora no pudo hacer sudebut con la camiseta del Monterrey en un partido oficial.

El próximo partido de los Rayados de Monterrey será ante las Águilas del América en el Estadio BBVA de Nuevo León, mientras que el Atlas visitará La Corregidora de los Gallos Blancos de Querétaro, ambos partidos correspondientes a la Jornada 2 del Torneo Guardianes 2021.