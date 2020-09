“No le veo problema saludar a compañero y ex compañero”: José de Jesús Corona

Después de la polémica que se levantó debido a que al término del partido entre América y Chivas futbolistas se quedaron platicando en la cancha tras caer 1 por 0 ante el máximo rival José de Jesús Corona es claro, no lo ve mal:

“Debe entender la afición que es un deporte ya terminado el encuentro no le veo problema saludar compañero y ex compañero, esto queda en lo deportivo hay ocasiones que te toca ser el vencedor, eso no debe determinar tus acciones saber festejar o aceptar una derrota no le veo problema, ir a saludar a un compañero no debe afectar en nada“.

Esta semana la máquina tiene su prueba más dura que es enfrentar a ese rival que en los últimos tiempos ha sido su dolor de cabeza. Las Águilas del América.

“Un nuevo encuentro, partidos que vivimos con pasión, sabemos lo que representa enfrentar al América, es un nueva oportunidad para mostrarnos, estamos trabajando para alargar esa racha eso hemos hecho contra ese club”.

José de Jesús Corona sabe que el trabajo mental en la Noria ha mejorado de manera importante y que ahora logran sacar partidos resolviéndolos en el último minuto, en reversa de lo que tiene como significado “Cruzazulear”.

“Todos estamos expuestos a perder en el último minuto, algo frustrante, se ha hecho un gran esfuerzo, no bajando los brazos, ese esfuerzo te da buenos dividendos le ha servido bastante se ha adquirido en cualquier momento el equipo tiene esa calidad que te puede cambiar el rumbo”.

Finalmente aseguró que de nada sirve quedar líderes del torneo, que lo que buscan es la novena estrella.

“De esos encuentros para mandar ese mensaje primero hay que jugar los encuentros, hacer un buen partido y (tener un) buen resultado, sabemos que nos encontramos en buen momento en lo individual como en lo deportivo, se ha mantenido una buena regularidad, se ha trabajado intensamente día a día, tenemos que mantener ese ritmo, ese nivel y saber cada uno lo que tiene que hacer, no solo contra club América, ser líderes o quedar líderes no te garantiza nada pero queremos seguir en la cima“.

La máquina es líder del torneo únicamente con dos puntos de ventaja sobre el América.

Por: Tania Ventimilla