América se hunde

Ciudad de México.- América está en serios problemas a una semana de arrancar el torneo de liga. El equipo se hunde dramáticamente y aún no zarpa el barco. Los problemas defensivos tienen en jaque el accionar de las águilas que en los últimos dos partidos de la Copa GNP por México se comió 8 goles y fueron de grandes rivales como Cruz Azul y Chivas.

Las cosas no han caminado nada bien para el equipo de Coapa. Los compromisos del torneo previo al arranque del Apertura 2020 terminaron por ser un dolor de cabeza para el técnico pues los juegos de pretemporada, que regularmente son a puerta cerrada en las instalaciones de los clubes, fueron televisados a nivel nacional y desnudaron las carencias del club que motivaron severas críticas al plantel y cuerpo técnico hasta hacer tendencia el #FueraPiojo.

Pavel Pardo, ex americanista, fue muy duro en sus comentarios después de las goleadas en los dos clásicos frente a Cruz Azul y Chivas. En sus redes sociales, Pardo aseguró que este América es un equipo irreconocible.

“No importa si es pretemporada o no, se jugaron 3 clásicos y ninguno se ganó. Este no es el América que me gusta ver”.

Las críticas más fuertes de los aficionados fueron para el lateral Jorge Sánchez. Lo tacharon de mal futbolista, le recordaron su error en la final contra Monterrey y le dijeron que su carrera estaba terminada.

A una semana para comenzar el Apertura 2020, la imagen del América está destrozada. Mientras el técnico pide un refuerzo en el ataque, los seguidores del equipo piden que se vaya.

Con información de: @elmagazo