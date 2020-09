Dinenno habló sobre el América

La Jornada 13 estará enmarcada por el clásico entre América y Pumas, un encuentro que llega con ambos equipos peleando la parte alta del torneo, pero con muchas ausencias por lesiones, suspensiones y la convocatoria a selección.

En relación al combinado nacional, Alfredo Talavera no podrá participar con los universitarios, pero la polémica se ha desatado porque Henry Martin sí podrá hacerlo y Juan Ignacio Dinenno habló sobre este tema.

“No estoy acá para ser ni juez ni parte para hablar del proceso de selección o las maneras dentro del país de cómo se selecciona o cómo se organiza, no me interesa, yo me pongo contento por mi compañero.”

Frente a la ausencia de Talavera, el atacante azul y oro no tiene dudas que la portería está bien cubierta con la presencia de Julio González.

“Tala ha venido teniendo un gran nivel y hoy tiene la posibilidad de ganarse un lugar en la selección, estamos contentos por él y sabiendo que su reemplazo como es Julio le vamos a tener entera confianza porque se la ha ganado en los entrenamientos y los minutos que le ha tocado jugar, así que le vamos a depositar la confianza porque él se la ganó y va a tener una linda posibilidad.”

Los felinos llegan a este encuentro luego de perder el invicto ante León y no poder vencer a Necaxa en CU. Ahora, les queda un calendario “difícil” para afianzarse entre los primeros cuatro del torneo y evitar el repechaje.

“Es el sprint final, son 15 puntos y va a depender de estos 15 puntos quién entra en cada lugar de la tabla, obviamente, nada está definido entonces por eso te digo que más allá del rival creo que la importancia es mucha pero también es mucho la importancia gracias a lo que venimos haciendo porque si nosotros no hubiésemos logrado la cantidad de puntos que hoy tenemos sería otro el panorama.”

En cuanto a la falta de gol en los recientes clásicos, Dinenno dejó claro que los goles se buscarán a lo largo de los 90 minutos.

“Prometer algo que está en el futuro, no, y que depende de muchos factores sería muy hipócrita de mi parte poder hacértelo o poder decirle a la gente que sí va a haber goles, yo creo que lo único que le puedo prometer a la gente, hablo desde mi lugar, jugador de Pumas, es que el equipo y los 11 jugadores más los que estemos fuera y más todos los que formamos parte de cada entrenamiento desde el día lunes hasta el día sábado vamos a trabajar para poder hacerlos porque obviamente sabemos que con goles se ganan los partidos.”

Los universitarios tienen desde la liguilla del Apertura 2015 que no le ganan al América en el Estadio Azteca, en aquella ocasión los felinos vencieron 0-3 con goles de Eduardo Herrera, Gerardo Alcoba y Víctor Ismael Sosa.

