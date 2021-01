Federico Vilar quiere volver a las canchas

Federico Vilar quiere comenzar con su carrera de Director Técnico y Azteca Deportes pudo saber que una de sus metas para el 2021 es llegar al futbol de Primera División, ya sea como auxiliar o entrenador.

“A nivel personal me he propuesto buscar alternativas profesionales. Precisamente tratar de dar el salto a la dirección técnica y poder tener ese tipo de oportunidades que me permitan desarrollarme y poder aportar”, detalló el ex guardameta argentino en exclusiva para Azteca Deportes.

Vilar se encuentra de visita en México y aprovecha el tiempo para tener “acercamientos” con gente relacionada al futbol nacional. Incluso uno de los equipos con los que podría empezar Fede es con el Club América, debido a que el exportero del Atlante tiene una gran amistad con Santiago Solari, actual director técnico de las ‘Águilas’, a quien conoció tras su paso por el vestidor de los ‘Potros de Hierro’.

“Santiago es un amigo, pudimos compartir equipo en Atlante y a partir de allí forjamos una amistad. El martes estuve viendo como trabaja, su entrenamiento, compartiendo un rato con él, así que me parece que es bueno la llegada de gente tan capacitada.”

“Lo veo muy bien, lo veo preparado, con conocimiento de lo que es el futbol mexicano y obviamente sé que se preparó todo ese tiempo para una función como tal. Tiene una misión importante con un club tan grande como el América. Entiendo que están dadas las condiciones para que él se desarrolle dentro de este futbol”, agregó Vilar, ex portero de la Liga MX.

El interés por Vilar podría no sólo estar con América y es que la experiencia del argentino en el futbol mexicano es intachable: figuró con Atlante, Morelia, Atlas y Tijuana. Aunque sus mejores años los vivió con los ‘Azulgranas’, donde convirtió tres goles a balón parado y principalmente con quienes pudo ganar la liga en el Torneo Apertura 2007, venciendo a Pumas.

Posteriormente, en el 2009, conquistó con Atlante una Copa de Campeones de la CONCACAF, tras vencer a Cruz Azul y el cual lo llevó a jugar el Mundial de Clubes en los Emiratos Árabes Unidos, donde enfrentó al Barcelona de Pep Guardiola y Lionel Messi.

Su lazo con México es demasiado grande, a tal grado de que sus hijos nacieron en suelo azteca, debido a que por más de 15 años, Vilar defendió los tres palos de equipos mexicanos, donde forjó un amor y pasión por el futbol nacional.

“Me siento identificado y viví casi toda mi carrera deportiva en el futbol mexicano, entonces creo conocerlo y poder adaptarme. Por lo pronto estoy preparándome. Es una función muy diferente a la que era como jugador y es otra cuestión en la que espero estar preparado para el momento que me toque. Creo que en este medio (futbol mexicano) me siento identificado y trataré de dar lo mejor de mí, si en algún momento me toca”, precisó Federico Vilar para Azteca Deportes.

Por lo pronto, Federico Vilar se encuentra como dirigente del Club Atlético Argentino de Rojas, equipo que vio sus inicios con el balón. Sin embargo, no cierra las puertas de una oferta convincente para dirigir en el máximo circuito del futbol mexicano o del balompié argentino.

Por Emilio Lara/Azteca Deportes