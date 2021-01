Figura de la Liga MX afirma que rechazar al América fue la mejor decisión

La Liga MX continúa su marcha y estamos a solamente un día de que inicie la Jornada 2. América visitará la Sultana del Norte para medirse con los Rayados de Monterrey, ambos equipos llegan con una victoria en su debut y de igual forma estrenan técnico en el Guardianes 2021. Javier Aguirre con Rayados y Santiago Solari con América.

Estos equipos han formado una nueva rivalidad en el futbol mexicano, cuando se trata de Liguilla, ambas escuadras han dado grandes actuaciones. Es así que el último campeonato de liga para Monterrey llegó tras una gran final en el Estadio Azteca en que derrotaron al América en penales. A esta rivalidad también se suma una competencia por los fichajes del balompié nacional.

Avilés Hurtado es uno de los fichajes que tuvo como protagonistas a los dos equipos ya mencionados. El colombiano llegó a Rayados en 2017 tras sus grandes actuaciones con los Xolos de Tijuana, despertó interés de los equipos más ganadores de la Liga MX. Los de Coapa fueron uno de los clubes más interesados en los servicios del sudamericano.

JORGE MARTINEZ/MEXSPORT santos vs monterrey

Previo a este encuentro, Avilés Hurtado fue cuestionado sobre su tiempo en el club de Monterrey y mencionó a las Águilas del América. “Fichar por Rayados y no por el América, fue la mejor decisión que pude haber tomado. Me siento agradecido con el club y las oportunidades que me dio, me toca devolverles la confianza”, declaró el delantero.

También mencionó al Turco Mohamed aunque ya no sea el estratega del equipo. “Este proyecto me convenció, el factor principal fue que Mohamed estuviera acá como entrenador. Estoy contento de estar aquí para hacer historia”, sentenció el colombiano.

Este sábado se verán las caras nuevamente para agregarle un nuevo capítulo a esta reciente rivalidad. Javier Aguirre espera que su equipo pueda superar su actuación de la semana pasada ante Atlas y América sigue con la ilusión por la llegada de Santiago Solari. ¿Quién se impondrá?