“Ganarle a Tigres es una obligación”, Gilberto Sepúlveda

Chivas y Tigres se enfrentan este fin de semana en el Volcán, el rebaño y los felinos solo tiene dos victorias en el torneo y les urge despertar en el torneo ya que se disputa la jornada 8 y el GUARD1ANES 2020 avanza rápidamente.

En conferencia de prensa el canterano Gilberto Sepúlveda está convenido que no hay margen de error para el equipo de Víctor Manuel Vucetich.

“Sabemos que durante todos estos años Tigres ha sido un equipo con un potencial alto tiene grandes jugadores gran entrenador hemos ido encontrando un buen manejo de partido. Se nos han ido dando las cosas, nos encontramos tranquilos, en ese sentido sabemos que tenemos que ganar así sea Tigres o el equipo que sea. Sabemos que estamos trabajando bien es casi casi una obligación”, comentó Gilberto.

Los números no están de lado de Chivas llevan 10 años sin poder vencer a los felinos en el Volcán. Por eso Gilberto Sepúlveda sabe que tienen un gran reto y que deben aprovechar que Tigres está sufriendo en el torneo ya que no han podido encontrar su mejor nivel.

“Es presión pero somos conscientes nosotros que tenemos que saber cómo manejarla esa presión la tenemos que convertir en motivación, para romper esa línea mañana así lo tenemos que ver que en 10 años no hemos podido ganar tenemos la oportunidad el sábado y lo tenemos que aprovechar” afirmó.

En cuanto a las indisciplinas que han rodeado al club los futbolistas del club aseguran que deben aprender en cabeza ajena.

“Lamentablemente me ha tocado vivir esta situación de cerca pero tengo que aprender de eso tenemos que aprender de lo que les pasa a los demás somos seres humanos queremos vivir cosas experimentar como jóvenes hay que ser conscientes cuándo, cómo y con quién. A mí me sirve de experiencia que no me haya pasado, pero puedo aprender de los errores de los demás “

Gilberto también comentó que la idea es clara y que sueña con estar en la convocatoria de Gerardo Martino donde se enfrentarán a Costa Rica a finales de este mes.

Tania Ventimilla/Azteca Deportes