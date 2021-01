Hernán Cristante reconoce la trayectoria de Víctor Manuel Vucetich

En conferencia de prensa, el Directo Técnico de Toluca, Hernán Cristante , afirmó que irán por los tres puntos en la cancha de las Chivas:

"Las estadísticas son frías, pero son números e indican algo. Sabemos que se nos ha complicado esa cancha, ahora, en un pasado reciente y en uno no tan reciente, pero normalmente son buenos partidos, lo que hay que hacer es estar más atento y no cambiar nuestro nivel", comentó el ex portero de Toluca.

















Cristante también aprovechó para comentar sobre el momento que pasa su equipo, la confianza que le imprime a sus jugadores y el compromiso que les pide ante la institución:

“No puedes trabajar bien la confianza si no fortaleces el modelo de juego. No puedes tener al mejor individuo dentro de la cancha si está desconfiado o no hace algo con tal de no equivocarse. El equipo va a encontrar su mejor forma pasando estas 4 o 5 primeros fechas, pero igual hay que encontrar la forma de ganar. Esta playera merece mucho más de nosotros, la mejor entrega, no sólo el mayor compromiso, sino también resultados, eso exige un equipo grande”.

Además, mostró respeto para el DT rival, Víctor Manuel Vucetich, quien para él es un estratega con una gran trayectoria:

“No se puede subestimar nada. Vucetich triplica mi experiencia por mucho, es uno de los técnicos más ganadores si no el más ganador, te puede cambiar las sensaciones del equipo en cualquier momento, pero nosotros también lo podemos hacer. Para mí es un aprendizaje constante, pero aplicar lo que he aprendido también es importante”, mencionó el estratega argentino.

Por último, Cristante se refirió a uno de sus nuevos refuerzos, Jorge Torres Nilo:

“Los cuatro elementos que llegan a Toluca tienen conocimiento de lo que es el futbol mexicano, las dudas las tenía eran un poco más sobre Jorge Torres Nilo, pero ya lo tenía programado. Las cosas salieron bien y es una forma de adelantar trabajo semanal, dándoles instrucciones que la gente de jerarquía asimila diferente. Buscamos que no haya un salvador, sino un equipo sólido que tenga una idea genuina”, sentenció Cristante.