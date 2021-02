Ignacio Ambriz sobre perder el invicto de León en casa: “No es para cortarse las venas”

Los esmeraldas de León cayeron ante Chivas en el cierre de la jornada 5 de la Liga BBVA MX. La derrota por 1-3 significó el adiós a la impresionante racha de dos años que tenían invictos como local. El entrenador de la Fiera, Ignacio Ambriz, lamentó el descalabró ante Guadalajara pero no enciende las alarmas.

“Estábamos expuestos al contrataque y en otro tiro de media distancia nos hacen el tercer gol y ahí se acabó por completo. Aplaudo que el equipo con un hombre menos siempre intenta jugar, los equipos rivales se meten muy atrás, simplemente perdimos un partido que me hubiera gustado ganar, pero tampoco es para cortarse las venas” mencionó Ambriz en conferencia posterior al partido.

El campeón del futbol mexicano se quedó con 4 unidades en la posición 15 de la tabla general. Los Panzas Verdes tienen un partido pendiente ante Monterrey, sin embargo solo han obtenido un triunfo en el campeonato que fue ante Atlético San Luis.

“Previo a entrar al juego, les decía que el equipo había hecho un gran esfuerzo, haber jugado bien, defendiendo un estilo. Llevábamos dos años sin perder en casa y era producto de que en casa siempre salíamos a ganar, salimos a ganar que no quepa duda, tuvimos distracciones que nos cuestan el partido. Ya no me puedo lamentar ni mucho menos” finalizó Nacho Ambriz.

León deberá sacudirse rápido la derrota y es que tendrán semana corta con miras a la jornada 6 de la Liga MX. El jueves deberán viajar con destino a la frontera para medirse a los Xolos de Tijuana. El equipo de Ambriz le tiene tomada la medida a los rojinegros pues acumulan 4 victorias consecutivas contra la institución que actualmente comanda Pablo Guede.

La duda que tendrá el entrenador será en la portería. Alfonso Blanco se ha mantenido como titular en lugar de Rodolfo Cota, quien tuvo actividad esta semana con la Sub-20 del cuadro leonés.