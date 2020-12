Javier Güémez quiere que Atlético San Luis esté peleando puestos de liguilla

Javier Güémez tiene claras las metas que se deben lograr con el Atlético de San Luis y todo está en no dejar escapar puntos para alejarse de la Tabla de Cociente y además aspirar a estar en puestos de Liguilla con el equipo ‘Tunero’.

“Este equipo va a estar peleando puestos de liguilla, ese es nuestro objetivo y apuntalar a los primeros cuatro para entrar de manera directa y nuestra mentalidad está en ser un equipo protagonista, ser regular y manejando esa línea el tema del cociente va a quedar en segundo plano”, comentó Javier Güemez en conferencia de prensa.

De igual forma, el mediocampista mexicano habló sobre su incorporación con el cuadro de San Luis, en donde se dijo “contento” por estar con un equipo reforzado y “comprometido en dar otra con la del torneo pasado”, en donde los ‘Tuneros’ terminaron en el último lugar de la tabla con 11 puntos y dejando un récord de 12 derrotas, tres victorias y dos empates.

“Para mí es un reto más en mi carrera. San Luis sobre todo en este torneo busca ser protagonista y por eso se refuerza como tal y entrena como tal y no tengo duda que nos irá bien. Vengo a San Luis para aportar la experiencia que he adquirido, mis características de juego y sobretodo tratar de contagiar mis características de juego para que esto sume y encaminar el torneo para apuntalar el trabajo de equipo”, agregó Güémez desde San Luis Potosí.

Por otro lado, Güémez también habló sobre Leonel Rocco, nuevo entrenador del Atlético San Luis, con el cual ya ha tenido pláticas sobre su función dentro del campo. En estos dos días que el futbolista mexicano ha entrenado al parejo del equipo se ha apegado a los requerimientos del estratega uruguayo.

“He platicado con el entrenador y estamos trabajando muy fuerte y vamos asimilando su idea de a poco. Creo que lo he ido conociendo en estos días y he visto su manera de trabajar y me parece que encaja perfectamente con la mística de esta institución y con la mística de todos los jugadores”, mencionó el mediocampista mexicano.

El equipo ‘Tunero’ jugará este sábado su primer partido de preparación ante Necaxa de cara al Torneo Guard1anes 2021.

