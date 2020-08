Los Pumas de Lillini siguen sumando

Tras la victoria de Pumas 3-0 ante Xolos en el Estadio Olímpico Universitario, habló en conferencia de prensa el técnico del cuadro felino, Andrés Lillini, destacando el carácter de su grupo en el partido correspondiente a la jornada 7 del torneo GUARD1ANES 2020.

“Lo principal que tiene este grupo es carácter. Tenemos una ideología que no traicionamos y le estamos devolviendo al Club Universidad lo que siempre fue dentro de la cancha”.

El entrenador del equipo universitario también afirmó que más allá de las formas, lo que más le interesa es que el club gane los partidos.

“En el último mundial el 40% de los goles fue de pelota parada. No me preocupa para nada como hagamos los goles. Me gusta hacerlos; la forma no la tomo en cuenta”

Por último, le restó importancia a las equivocaciones de sus jóvenes dentro del campo.

“Son jóvenes, se equivocan, nosotros nos hemos equivocado, hubo una sanción, somos responsables todos cuando hay una indisciplina fuera de la cancha”

En la próxima jornada Pumas enfrentará al club Puebla en condición de local y busca mantener su invicto en el actual torneo.

Por Alejandro Puello/Azteca Deportes