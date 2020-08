Conoce todos los partidos que transmitirá Azteca Deportes en Guard1anes 2020

¡Este domingo se anunció el calendario del próximo torneo, el cual tendrá el nombre de Guard1anes 2020!

Jornada 1Le damos la bienvenida a los Bravos de Ciudad Juárez y los históricos y populares Rayos del Necaxa, equipos de gran arraigo en su respectiva ciudad y a nivel nacional que llegarán a sumarse a las transmisiones de los Viernes Botaneros por Azteca 7 y aztecadeportes.com.

Juárez







El primer partido de los Rayos será ante Tigres el 24 de julio a las 7:30 de la noche a través del Viernes Botanero. Ese mismo día, Mazatlán F.C. enfrentará al Puebla al terminar el primer encuentro.

A FC Juárez lo podrás disfrutar el viernes 31 de julio y Atlas debutará en casa en la fecha 2 ante Pumas el sábado 1 de agosto.

Jornada 2

FC Juárez vs Necaxa Viernes 31 de Julio 21:30

Atlas vs Pumas Sábado 1 de agosto 21:00

Jornada 3

Necaxa vs América Viernes 6 de agosto 19:30

Mazatlán vs Toluca Viernes 6 de agosto 21:30

Jornada 4

Necaxa vs Mazatlán Martes 11 de agosto 17:00



FC Juárez vs Chivas Miércoles 12 de agosto 19:00

Jornada 5

Puebla vs Pachuca Viernes 14 de agosto 21:30

Mazatlán vs Pumas Sábado 15 de agosto 21:00

Jornada 6

Necaxa vs Santos Viernes 21 de agosto 19:30

FC Juárez vs León Viernes 21 de agosto 21:30

Jornada 7

Puebla vs Toluca Viernes 28 de agosto 19:30

Mazatlán vs Tigres Viernes 28 de agosto 21:30

Jornada 8

Necaxa vs León Viernes 4 de septiembre 19:30

FC Juárez vs Santos Viernes 4 de septiembre 21:30

Atlas vs Cruz Azul Sábado 5 de septiembre 19:00

Jornada 9

Puebla vs América Martes 8 de septiembre 21:00

Mazatlán vs Xolos Miércoles 9 de septiembre 21:00

Jornada 10

Necaxa vs Chivas Viernes 11 de septiembre 19:30

FC Juárez vs Puebla Viernes 11 de septiembre 21:30

Jornada 11

Necaxa vs Puebla Viernes 18 de septiembre 19:30

Mazatlán vs Cruz Azul Viernes 18 de septiembre 21:30

Jornada 12

Puebla vs Querétaro Viernes 25 de septiembre 19:30

FC Juárez vs Atlas Viernes 25 de septiembre 21:30

Jornada 13

Puebla vs Santos Viernes 2 de octubre 19:30

FC Juárez vs Pachuca Viernes 2 de octubre 21:30

Jornada 14

Necaxa vs Xolos Viernes 16 de octubre21:30

Chivas vs Atlas Sábado 17 de octubre 19:00

Jornada 15

Puebla vs León Viernes 23 de octubre19:30

Mazatlán vs Rayados Viernes 23 de octubre 21:30

Chivas vs Cruz Azul Domingo 25 de octubre 17:30

Jornada 16

Necaxa vs Toluca Viernes 29 de octubre 19:30

FC Juárez vs Querétaro Viernes 29 de octubre 21:30

Jornada 17

Puebla vs Atlético San Luis Viernes 6 de noviembre 19:30

FC Juárez vs América Viernes 6 de noviembre 21:30