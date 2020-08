La razón del nombre Guard1anes del Apertura 2020

La Liga MX regresa esta semana con un torneo especial llamado ‘Guard1anes 2020'. Cruz Azul parte como máximo favorito para ser campeón, pero equipos como América, Chivas y Tigres, también tienen planteles para pelear por el campeonato de un certamen que será histórico para el balompié azteca.

A través de un video que fue difundido por las plataformas oficiales de la Liga MX , Enrique Bonilla, Presidente Ejecutivo del futbol mexicano, reveló que este torneo será llamado ‘Guard1anes 2020' para reconocer al personal médico que lucha contra el Covid-19 en nuestro país. “Queremos compartir un mensaje de unión y de reconocimiento en el marco del anuncio del calendario del siguiente torneo, queremos ser solidarios, aplaudir y reconocer a quienes han sido nuestros guardianes”, aseguró Bonilla durante el mensaje de presentación.

‘Guard1anes 2020' - Calendario

17 Jornadas

del 23 de julio al 9 de noviembre

Repechaje

21 y 22 de noviembre

Cuartos de Final Ida y Vuelta

Del 25 al 29 de noviembre

Semifinal Ida y Vuelta

Del 2 al 6 de diciembre

Final Ida y Vuelta

10 y 13 de diciembre

23 y 27 de diciembre - (En caso de que un Club Finalista participe en el Mundial de Clubes)

Guard1anes 2020: El regreso del repechaje

La Liga MX implementará un nuevo sistema de competencia. Los primeros 4 de la clasificación avanzarán directo a la Liguilla. Los cuatro sitios restantes se disputarán entre el lugar número cinco y el 12; así se enfrentarán el 5 vs 12, 6 vs 11, 7 vs 10, 8 vs 9. “Con esto se está buscando que todos los partidos del torneo sean de interés, que se abra la posibilidad que con un esfuerzo adicional poder estar en la fase final”, aseguró el presidente de la Liga MX.

Por: Gerardo Vargas