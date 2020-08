¡Cruz Azul campeón! Según las casas de apuestas

Ciudad de México.- El Guard1anes 2020 está a un par de días de dará inicio. Después de una larga espera, regresa el futbol mexicano y aunque pocos lo crean, de acuerdo con las casas de apuestas, el Cruz Azul es favorito al título.

Los dirigidos por Rober Siboldi están en un momento privilegiado. A pesar del parón de varios meses por la pandemia de COVID-19, el Azul traen un buen nivel y no han perdido ritmo. Vienen de ser campeones de la #CopaGNPPorMéxico y goleando.

La afición celeste está ilusionada y probablemente este sea la temporada.

De acuerdo con la casa de apuestas de Caliente, Cruz Azul es favorito a ser campeón de Guard1anes 2020. ¿Será?

Los favoritos al título.

1. Cruz Azul - +350

2. Monterrey - +400

3. León - +500

4. América - +500

Es decir, si apuestas $1,000 podrías llevarte $4,500 en caso de que Cruz Azul fuera campeón.

Recuerda que el torneo inicia el 23 de Julio con Atlético de San Luis vs F.C Juárez y para el Viernes Botanero el partido entre Necaxa vs Tigres a las 7:30 pm y al terminar, Mazatlán vs Puebla.