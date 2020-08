Marioni se acerca al Pedregal

Bruno Marioni tomó fuerza este miércoles para quedarse con la dirección técnica de los Pumas. El argentino está a la espera de la decisión que tome la directiva para tomar revancha con los universitarios.

El ex delantero de los felinos se presentó como entrenador de los auriazules en la fecha 4 del torneo de Copa del Clausura 2019, después del cese de David Patiño.

Marioni dirigió 13 partidos de liga y dos de Copa: ganó 6, empató 3 y perdió 6 encuentros. Debutó con triunfo sobre el Atlas en la Copa, en el Estadio Jalisco. En la Liga MX, hizo su aparición en la jornada 5 contra Monterrey en Ciudad Universitaria –resultado final de empate a un gol-.

El que fuera goleador de los Pumas se quedó en las semifinales de la Copa al ser eliminado por los Bravos, de Juárez; en el torneo de liga encontró sus mejores resultados en las victorias sobre América y Chivas –ambas en CU- y terminó goleado por Santos en la última fecha de la competencia. Los universitarios se quedaron fuera de la liguilla al ubicarse en el décimo quinto lugar de la tabla. Se tuvo que ir para que el español Míchel ocupara su lugar.

En redes sociales han recordado unas declaraciones de Marioni en donde pidió que se le diera otra oportunidad porque “es algo que deseo muchísimo. Creo que el poco tiempo que estuve, realmente no fue suficiente para tratar de bajar un modelo de juego”.

Luis Quintana, jugador del conjunto del Pedregal, no quiso entrar mucho en el tema pero ofreció buenos conceptos sobre el técnico argentino.

“Es un referente del club, lo tuvimos y se me hace un buen entrenador. No me gustaría adentrarme tanto en el tema, estamos comprometidos hoy con Andrés –Lillini, técnico interino- y hasta que no sea un hecho preferiría no hablar del tema”.

La dirigencia de los Pumas anunciará en próximas horas quien es el nuevo director técnico del equipo.