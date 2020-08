Ferretti.- ‘Hasta el último minuto tiene 60 segundos’

El entrenador de los Tigres, Ricardo Ferretti evocó este sábado la frase “el último minuto también tiene 60 segundo”, para describir la manera en la que su equipo dejó ir la victoria ante Pachuca en el encuentro de la fecha 2.

El Tuca mostró su molestia por no haber logrado la victoria, al dejar con vida al Pachuca, cuando tenían que haber logrado el segundo gol.

“No aflojar, no lo que comenté anteriormente, no lograr el segundo gol el empate está cerca y en una jugada lo lograron. Lo que hoy nos faltó fue hacer el segundo gol que nos hubiera dado la posibilidad de un triunfo más tranquilidad, pero al momento que no eres efectivo siempre estás al filo de la navaja y resultó en esto con un gol en contra”, comentó el estratega de los felinos.

CRÓNICA: EMPATE ENTRE TIGRES Y TUZOS

Abundó en que el problema que se presentó esta noche, ya ocurrió en la Copa GNP por México, por lo que será uno de los puntos a corregir en los siguientes juegos.

Tienen que entender que el último minuto tiene también 60 segundos decía Don Nacho Trelles

Todo suma: Pezzolano, entrenador de Tuzos

El estratega de Pachuca, Paulo Pezzolano analizó lo que fue su partido esta noche y describió las sensaciones del equipo, en la que pese a todo, rescatan esa unidad que suma a su causa.

“Como hablamos con los jugadores nosotros tenemos una manera de pensar que queremos salir a ganar en todas las canchas, hoy no se demostró y no se vio dentro de la cancha como entrenador la propuesta y lo que es Pachuca y su historia no nos vamos contentos aunque todo suma pero yo aprendí".