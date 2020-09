Revela Miguel Layún que en Inglattera era un ‘don nadie’

El futbolista Miguel Layún reveló en una reciente entrevista, que el firmar con el Watford en una división inferior le hizo sentirse “nadie” y experimentar un crecimiento personal.

Layún jugó en 2015 con el Watford, escuadra con la cual logró ascender a la Premier, en una conquista que lo hizo derramar lágrimas, pues fue el logro de un importante desafío que logró.

“Cuando nos ascendieron me puse a llorar. Había sido una gran apuesta unirme a Watford y dejar ir todas las otras oportunidades en México por este gran sueño que tenía. Si soy honesto, fue muy difícil para mi ego”, dijo el mundialista a The Guardian.

Abundó que en México él tenía un nombre y una trayectoria que le abrían muchas puertas, algo totalmente opuesto a lo que sintió en Inglaterra.

“También me dio la oportunidad de vivir la vida que a veces necesitamos y deseamos, caminar por las calles y no ser nadie”, relató el ex del América.

Con 32 años, Layún sigue en el balompié profesional jugando para Rayados, buscando extender la carrera que comenzó siendo criticada, pero que de a poco enderezó, siendo un jugador que militó en cuadros como el Porto, Sevilla o Villarreal.