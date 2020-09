Nuevo ‘Profe’ nuevas reglas en Necaxa

Necaxa presentó de manera oficial a José Guadalupe Cruz como su nuevo entrenador, tras la destitución de Poncho Sosa del banquillo hidrocálido.

Los objetivos del “Profe” Cruz a corto plazo son contundentes, regresar al Necaxa al protagonismo del torneo.

“Está claro que cuando se hace un ajuste en la dirección técnica es que probablemente las expectativas no están siendo alcanzadas, esto es parte del futbol, los cambios son siempre para mejorar, se busca un revulsivo nosotros estamos muy conscientes de ello y tenemos el material suficiente; tanto humano común de infraestructura para alcanzar los objetivos: el primero y más importante ubicarnos entre los primeros 12 equipos que avanzan a la siguiente fase, estamos muy a tiempo e iremos partido a partido y estoy convencido que tenemos todo para lograrlo”, respondió Cruz.

El entrenador de 52 años llega acompañado de Ricardo Campos, Gabriel Dimón, Lupe Ramos como Auxiliares Técnicos además de Martín Lozano como Preparador Físico y Ángel Maldonado serán parte de su cuerpo técnico.

José Guadalupe Cruz fue campeón con Atlante en el Apertura 2007 y toma las riendas de unos Rayos estancados en la decimoquinta posición de la competencia.

“La afición, los dueños, la directiva, todos esperamos una mucho mejor versión de este Necaxa, no solamente en lo que es el funcionamiento, sino también en los resultados. Yo siempre he creído y estoy convencido de ello, que todos los proyectos deben partir del orden y del equilibrio, no se es más ofensivo porque uno sólo lo desea, eso se va a lograr con trabajo y exigencia al 100%. Vamos a trabajar mucho con los jugadores porque siempre que hay un cambio habrá ajustes porque en los entrenamientos habrá una forma nueva porque ahí es donde se ganan los partidos”, mencionó el estratega.

El “Profe” Cruz reforzará la zaga de los Rayos con el fichaje de Jair Pereira, un jugador que tiene mucha experiencia en el balompié azteca.

“Sobre la llegada de Jair, yo creo que como en todo proyecto las decisiones tienen que ser consensuadas y evidentemente Santiago San Román y yo platicamos sobre la incorporación de Pereira y plenamente coincidimos, es un jugador con mucha experiencia con muchas batallas jugadas que tiene un liderazgo importante y que su incorporación al equipo le vendrá muy bien en este momento hay una situación ahí de salud que limpia incorporarse al 100% al plantel pero lo retomaremos pronto”.

El último equipo del “Profe” Cruz fue Dorados de Sinaloa en el 2019 cuando dirigió al equipo tras la salida de Diego Armando Maradona, permaneciendo solamente un torneo.

Necaxa entrena de cara a su compromiso de este martes ante Atlético San Luis con la firme decisión de revertir la situación de las primeras ocho jornadas.

Por Damián Martínez/Azteca Deportes