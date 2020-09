Siboldi no cae en exceso de confianza pese al gran momento de Cruz Azul

La máquina celeste de la Cruz Azul continúa con buenos resultados en el torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX, donde derrotó a domicilio a Xolos 2 goles por uno en Tijuana, en actividad de la fecha 10.

Pese a los 3 puntos, el entrenador uruguayo Robert Dante Siboldi, sabe que hasta ahora no han ganado nada y que tendrán que hacerle frente a todos los retos venideros.

“Es una Liga muy pareja, el 99 por ciento de los equipos son competitivos, nos enfrentamos a un gran rival y fue un desafío es un triunfo de los muchachos. Pero seguimos haciendo lo nuestro, no vemos que hacen o dejan de hacer los demás equipos tratamos de estar lo más arriba donde esta institución merece estar. No se ha ganado nada, seguimos con los triunfos pero esto no nos da el campeonato tenemos que seguir y ya en la Liguilla conseguir el campeonato”, comentó Siboldi.

En el duelo de este sábado, la máquina comenzó perdiendo el encuentro al minuto 9 a manos de Edgar López. El remontar también llenó de satisfacción al estratega.

“Es una satisfacción enorme por sacar un resultado ante un rival duro tienen buenos jugadores el esfuerzo y la entrega de hoy y el buen fútbol nos ayudó a sacar un buen triunfo”, sentenció el estratega.

Jonathan Rodríguez se ha convertido en factor para el equipo ya que en lo que va del torneo suma 8 anotaciones y de su mano la máquina está ubicado en el segundo puesto de la tabla general empatados en puntos con Pumas.

Finalmente el técnico de la máquina manda un mensaje a la afición, los cementeros hablarán desde la cancha no de otra forma.

“El mensaje ellos han demostrado que mandan ellos desde la cancha que nunca bajen los brazos que queremos esa novena estrella, queremos mandar el mensaje a través de que no den un balón por perdido a veces no sale bien pero bueno creo que esa ilusión que tratamos de transmitir es desde dentro del campo hacia afuera”, finalizó el director técnico.