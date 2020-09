Giovani dos Santos cobrará venganza ante las Chivas ¡Tiene la mesa puesta!

Este sábado en el Clásico Nacional, el delantero Giovani dos Santos tendrá la oportunidad de cobrar venganza ante las Chivas, luego de que Antonio Briseño lo lesionara de gravedad en octubre del año pasado.

En el duelo de la fecha 12 del Apertura 2019, Briseño entró de forma temeraria ante Gio, abriéndole el muslo derecho de manera aparatosa, necesitando una operación urgente que le dejó a Giovani meses de ausencia.

Ahora el ex del Barcelona irá como titular, y si bien no es un tipo que busque pleitos, buscara tener venganza en lo deportivo cuando salte como titular, anhelando aportar para que su equipo se lleve los 3 puntos en este intenso duelo.

¿Cómo cambió la vida de Gio y Briseño desde ese día?

El entrenador del América, Miguel Herrera acotó hace unas semanas que su jugador sufre tras esa entrada, pues eso no lo deja superarse.

La lesión no corrió por cuenta de él, no fue por culpa de él y ese golpe ha sido lo que ha provocado que no se recupere; por esa lesión en el muslo vienen pequeños desgarros y otras cosas

En el caso de Antonio Briseño, también las cosas cambiaron y él mismo explicó que modificó en 2 sentidos su carrera:

1.- El jugador aceptó que usaba zapatos con tachones de metal, pero que desde ese penoso día en el que le abrió la pierna a Gio, usa otro tipo de calzado.

2.- Además señaló que se dedicó en los entrenamientos a practicar el “timing” para no entrar tarde y evitar otro momento similar.

¿Cómo llegan los equipos al Clásico Nacional?

América está instalado en cuarto sitio de la tabla con 10 juegos, de los cuales ha ganado 6, ha perdido 2 y ha perdido otros 2. Tiene una diferencia de goles de 6. Suman 20 unidades.

Las Chivas están en el sexto sitio con cuatro triunfos, y 3 descalabros por otros 3 empates. Su diferencia de goles es de 2 y presumen de 15 puntos.