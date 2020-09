Hace 15 años, Rubén Omar Romano renació

“Pienso que cumplo 15 años, no 62 que tengo, porque volví a nacer, volví a vivir, mucha gente esto no lo puede contar, hoy creo que soy un afortunado en ese sentido, gracias a Dios porque pude salir de una situación así con vida": Esas son palabras de Rubén Omar Romano el día que se cumplen 15 años de haber sido liberado por sus secuestradores.

El 19 de julio del 2005 el futbol se paralizó. El entrenador de Cruz Azul, Rubén Omar Romano, fue secuestrado un martes por la tarde después del entrenamiento en La Noria, al sur de la Ciudad de México, así lo relata Joel Huiquie, ex-jugador de Cruz Azul en aquella época.

"Íbamos cada quién a su casa, de hecho, me tocó muy cerca donde ocurrió el accidente, pero salió Rubén y salimos nosotros detrás de ellos, fue coincidencia. Hay una avenida que hay poco espacio para poder maniobrar y ahí fue donde a él lo tomaron. Se hizo un poco el tráfico y se escucharon algunos disparos más adelante, la gente se empezó a bajar de los coches y uno de los aficionados yo creo que de Cruz Azul nos conoció a nosotros, iba con unos amigos, y nos comentó que adelante habían secuestrado a Rubén. Nos bajamos del coche, nos acercamos a su camioneta y obviamente el coche estaba orillado, estaba estrellado en una pared y bueno con algunos impactos de bala”.

Nadie creía lo ocurrido, se hablaba día y noche del hecho. Los 65 días que permaneció privado de su libertad siguió el paso de su equipo.

“Yo escuchaba los partidos de Cruz Azul, tenía una radio y la televisión estaba siempre prendida, más allá de que no podía verlo porque siempre estuve vendado, siempre escuchaba todos los partidos en esos dos meses que estuve privado de mi libertad. En mi secuestro rezaba mucho, pensaba mucho en mi familia, y por supuesto visualizaba el primer día de salir a un campo de juego”, lo recuerda Rubén Omar.

Se cumplen 15 años del término de aquella pesadilla, de celebrar que el episodio más amargo de su vida lo pudo superar y de como su ex amigo, Isaac Mizrahi, jugó un papel vital.

“No dejo de reconocer que fue alguien fundamental en ese proceso, porque las primeras llamadas fueron con él, me pedían hablar con el presidente, no iban sobre mí, iban más sobre Cruz Azul, a partir de ahí nunca di el teléfono de algún dirigente, ni del presidente, el único que me acordaba en la memoria era el de Mizrahi, pasé el número de Isaac y a partir de ahí él pasó la información con la gente, hasta que en un momento no quisieron hablar más con él y empezaron a hablar más con mi hija”, dijo el ex técnico de la máquina.

Trás ser liberado regresó a las canchas aunque los resultados no fueron los esperados y dejó Cruz Azul, en su lugar se quedaría su auxiliar y amigo de ese entonces.

“Para mí ya pasó, más allá de que en ese momento no fue bueno lo que hizo, nosotros no renovamos contrato, no por resultados, sino porque pensaban que yo tenía que descansar y creo que él se confundió un poco con los reflectores de esos dos meses que estuvo a cargo del equipo, hizo algo que para mi punto de vista está muy mal, la ética”

Así recuerda Rubén Omar Romano los 65 días más complejos que le han tocado pasar, y la segunda oportunidad que la vida le dió.