El motivo que le cambió la vida a este jugador del Puebla

Ciudad de México.- Omar Fernández futbolista del Puebla FC nos cuenta en exclusiva cómo a los 15 años le cambio la vida al enterarse que sería padre de familia.

Omar Fernández nos cuenta en exclusiva cómo fue ese momento.

“Yo soy de una ciudad muy pequeña de Zipaquirá, Colombia ,no hay futbolistas profesionales solo en los 50 s por allá no han surgido más jugadores, profesionales a esa edad me dieron la oportunidad yo prefería estar con un balón en el parque jugando torneos eso me hacía feliz y cuando les di la noticia que iba a ser padre que iba a dejar el fútbol ellos me dijeron que no que ni se me ocurriera que me apoyaban que íbamos a salir adelante hicieron todo para sacarlo adelante “Omar Fernández

Los recursos económicos en su familia eran muy escasos, pero eso no truncó que su familia lo apoyara para salir adelante.

“Lo más duro lo viví en Colombia cuando estaba en el ascenso fue meses antes de venir a cruz azul no me pagaban en el equipo en el que estaban no me pagaban 5 meses que no me pagaban absolutamente nada tenía a mi hijo tenía 19 años 18 y mi hijo tenía 4 años no tenía cómo respaldarlo darle de comer a veces y fue muy duro ese pedazo de mi vida no faltó nada para dejar el fútbol porque tenía que trabajar o conseguir otros medios económicos y ahí se dio la oportunidad de venir a mexico “ platicó

A pesar de todo sus papás sabían que no sería sencillo pero no dejaron que su hijo dejara de tener la oportunidad de cumplir su sueño

“Teníamos 15 años con mi esposa en ese momento éramos novios, fue duro teníamos 15 años, no sabíamos que hacer como salir adelante, pero gracias a Dios mis padres los padres de ella no dejaron que me aislara del fútbol siguieron apoyándome y cuando me dieron ese apoyo yo adquirí responsabilidad ellos me están apoyando tengo que romperme para que esto siga adelante y pueda conseguir mejores cosas”mencionó Omar

Omar es el futbolista de confianza de Juan Reynoso. Ha jugado todos los partidos de este torneo y el técnico del Puebla sabe que está para grandes cosas.