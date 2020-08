¿Podrá el Diablo enderezar el camino?

Ciudad de México.- El Club Toluca se encuentra luchando en el Torneo Guard1anes 2020 a tan solo unos partidos de haberse jugado.

Desde el inicio de la competencia, el club no ha logrado mantener una estabilidad que les permita avanzar en la tabla, ubicándose en los últimos peldaños cerca del Querétaro, las Chivas y el Necaxa.

La misión de Los Rojos sigue siendo la misma, dominar la Liga MX. Pero el no tener victorias consecutivas los está alejando del sueño. En las temporadas pasadas se vivió un frente similar al que se enfrenta hoy el equipo. Si no repuntaba, no había Liguilla. Esta temporada, podría ser igual si no mueven el balón.

Con la partida del ecuatoriano Aníbal Chalá, derrotas punzantes y un diagrama de cuadrilla que aún no encaja del todo, el entrenador del Toluca, José Manuel de la Torre aún tiene mucho trabajo por hacer y queda poco tiempo.

Enfrentando a Tigres este domingo, el cuadro felino se encuentra en un estado muy diferente al de su contrincante, pero también hay puntos que mejorar.

Con información de: @puelloasilva