¡Suspenden a Hugo González y a Dorlan Pabón!

Ciudad de México.- Hugo González y Dorlan Pavón fueron separados del plantel y suspendidos por haberse ido a celebrar el cumpleaños del guardameta de Rayados.

El pasado fin de semana,el portero de Rayados, Hugo González cumplió 30 años de vida y vaya forma de festejarlo. La situación sanitaria en nuestro país es delicada, sin embargo varios jugadores del plantel, dentro de los que sale el nombre de Dorlan Pavón, a celelebrar el cumpleaños de Hugo con una pequeña fiesta.

Algunos amigos del jugador, como Diego Reyes, publicaron algunos videos a través de sus redes sociales, donde se ve que asistieron al evento. A los pocos minutos, el tema se volvió tendencia en redes.

“Se equivocaron y la sanción fue ejemplar. No viajan a León. Me preguntaban por qué no ponía nada, pues estaba haciendo mi chamba que es informar. Ahí está todo al respecto”

Debido a lo acontecido, tanto Hugo González como Dorlan Pavón han sido suspendidos de manera temporal y no viajaran con el equipo para el partido frente a León.

Diego Reyes publicó en sus redes un mensaje para aclarar la situación.