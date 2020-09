Pumas continúa con buen paso

Los Pumas continúan invictos en el GUARDIANES 2020, suman cuatro victorias y cuatro empates en el presente torneo.

Pero más allá de la estadística, la sangre nueva felina comienza a resurgir y un ejemplo es Erik Lira, el canterano universitario le ha quitado el puesto a Juan Pablo Vigón, Leonel López y Andrés Iniestra.

“La verdad pues sí es un orgullo porque los tres son grandes jugadores y mejores personas, pero la verdad el grupo es muy unido y al que le toque estar lo vamos apoyar y me han apoyado a mí, entonces como me ha tocado a mí estar afuera y me ha tocado estar adentro nos sentimos respaldados y sabemos que al que le toque estar lo va a hacer de lo mejor para el equipo”, declara Erik Lira.

En la Jornada 9 se juegan el invicto en el Territorio Santos Modelo, una plaza que no le ha pesado a los universitarios que tienen dos victorias y un empate en los últimos cinco encuentros.

“Nosotros semana a semana vamos sintiéndonos mejor en el equipo y en los partidos, y creo que la competencia interna hace que cada uno de nosotros crezca y se desempeñe mejor. Vamos paso a paso y convencidos de que el profe tiene las bases para sacar el triunfo”, sentenció Lira.

El invicto no se ve por dónde pueda terminar. La sangre puma está de vuelta y sigue haciendo todo lo posible por seguir generando molestia a aquello que los quieren ver caer.

Por Guillermo Santisteban/Azteca Deportes