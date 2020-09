Pumas sumó otro triunfo y su única meta es la liguilla

Los Pumas siguen ganando y con su invicto, ahora derrotaron al Atlético San Luis de Guillermo Vázquez. En conferencia de prensa, el DT felino, Andrés Lillini, destacó el gran trabajo hecho por sus jugadores:

“Los jugadores nos pusieron aquí, se los dije antes de empezar el partido, si ellos habían hecho estas cosas tan importantes a un poquito más de la mitad del torneo, sostener el invicto, creo que están preparado para la mejora de situaciones, jugamos para la liguilla y nos ponen felices que estas cosas nos estén pasando”

También afirmó que no le preocupa lo que piense la gente del club universitario, ellos solo tienen en la mira la liguilla:

“Trabajamos y hacemos bien las cosas y dedicamos todos los triunfos a la gente que quiere que nos vaya bien, no me pongo a pensar en la gente que no quiere que esto salga bien, soy alguien que se nutre y se alimenta de lo positivo”

Por último, el DT visitante, Guillermo Vázquez aseguró que fue difícil el partido con tantas ausencias:

“Siempre es muy complicado no contar con el plan plantel completo y siempre es una desventaja, pesa y ahora salimos con dos jugadores lesionados, entonces a pesar de todo eso, el equipo ha dado la cara y ha respondido, trataremos de hacer mejor las cosas”.

Por Alejandro Puello/Azteca Deportes