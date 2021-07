Nicolás Larcamón: “Estamos a la espera de un refuerzo más”

Puebla arranca el nuevo torneo de la Liga BBVA MX enfrentando a Rayados en Monterrey, previo a este partido hablaron en conferencia de prensa Juan Pablo Segovia y el estratega Nicolás Larcamón.

Larcamón se refirió a la posibilidad de contar un nuevo refuerzo para este torneo.

“Tenemos casi la totalidad del plantel salvo en algún caso por lesión quizás no que llegaría pero en general está todo el plantel a disposición y estamos a la espera de un refuerzo más, somos conscientes de que las salidas que hemos tenido han sido figuras importantes y estamos con la junta directiva para poder tener un nuevo refuerzo”, comentó Larcamón.

El técnico argentino aclaró que van a competir en todos los encuentros

“Los objetivos que nos planteamos nosotros es tener un gran inicio de torneo como sabemos, es una construcción que se va logrando partido partido y que se va construyendo paulatinamente y no pensando en donde tenemos que terminar si no en qué forma podemos competir en el torneo”, declaró el estratega de la Franja.

Finalmente, Larcamón se animó a comentar sobre el debut de México en Tokyo 2020.

“No tuve la oportunidad de ver los partidos porque son horarios en los que estoy descansando y atendiendo lo que para mí es importante que es Puebla, pero conociendo el hombre que maneja el plantel de México siento que va a ser uno de los grandes animadores de la competencia, llegando la mejor línea de futbolistas para afrontar esa competencia y cuando eso sucede sabemos que va a ser uno de los grandes rivales a vencer”

Otro de los que habló por parte del Puebla fue Juan Pablo Segovia, quien comentó sobre el partido ante Rayados en la Jornada 1 de la Liga BBVA MX.

“A pesar de qué ellos tienen bajas creo que tienen muy buenos jugadores y se han incorporado varios futbolistas nuevos y de gran calidad…entonces esto no quiere decir que no va a ser fácil y vamos a tener un partido tranquilo, creo que ellos tienen un gran plantel y no podemos regalar nada”, sentenció Segovia.