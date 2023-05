El mensaje de Carlos Salcedo a la afición de Cruz Azul

Tardó un poco pero después de unos días de confirmarse la incorporación de Carlos Salcedo a la Máquina de Cruz Azul, el defensa mexicano llegó a la Ciudad de México para reforzar al cuadro celeste de cara a la siguiente temporada y en sus primeras palabras en la capital aprovechó para mandar un mensaje a los aficionados celestes.

“Que la afición está ahí me ha tocado sufrir los derribar es una afición que se mete mucho con el equipo y espero eso, que este tiempo que puede estar siga disfrutando de la afición”, puntualizó Salcedo en su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Por otro lado, el zaguero que llegó a finiquitar los últimos detalles para cerrar su fichaje al cuadro cementero, aseguró que es un sueño llegar a la Máquina, y que siempre tuvo en la mente llegar a jugar en un equipo de la capital.

“Es un sueño, la verdad, sé lo que representa Cruz Azul, la verdad que no me la creo, estoy contento de llegar a la magnitud de esta institución, sé lo que conlleva a estar acá. Siempre me visualice jugando en algún equipo de la capital desde niño y ahora se me cumple. Ya jugué en uno de Guadalajara, uno de Monterrey ahora uno de Ciudad de México la verdad que tengo muchos sentimientos y ganas de arrancar”, aseguró Salcedo.

Salcedo también confesó que pidió referencias a su compañero en selección nacional en varias ocasiones, Carlos Rodríguez y quien le aseguró que en Cruz Azul hay un grupo comprometido a trascender de la mano de un técnico que conoce de Tigres y Juárez, como Ricardo Ferretti.

“Vienen grandes cosas, sé que él tocaba hacer buenas cosas porque obviamente los números de el de él hablan y sé que preguntándole a Charly Rodríguez sé que hay un gran grupo, sé que son chavos, que quieren trascender y eso es lo importante”.

Carlos Salcedo llega procedente de Bravos de Juárez y será el tercer equipo en el que coincidirá con el director técnico, Ricardo Ferretti. Del aeropuerto se trasladó a la Noria para finalizar sus detalles y convertirse de forma oficial en la primera incorporación de Cruz Azul de cara al Apertura 2023.