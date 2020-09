Miguel Herrera culpó a la selección mexicana por la lesión de Guillermo Ochoa

El director técnico del América, Miguel Herrera culpó a la Selección Azteca por la lesión de Guillermo Ochoa, el “Piojo” aseguró que el guardameta no pudo estar en el juego contra Cruz Azul por el microciclo que llevó a cabo el Martino.

Dijo que el futbolista regresa cansado y propenso a lesionarse.

“Estos trabajos extrafutbol, no nos deja nada bueno. Entiendo que la Selección debe trabajar, yo estuve ahí, pero nunca regresé a un jugador así. Tendré que hablarlo con Santiago Baños” sentenció Herrera

Dejó entre ver que buscará que los futbolistas del América solo sean convocados en fechas FIFA.

“Lo de Memo es de la Selección, por eso no quiero prestar jugadores en fechas que no son FIFA. Córdova estaba fundido, ellos no se preocupan por la chamba de nosotros, no tendría que estar preocupado por la chamba de ellos”, manifestó.

Sobre el clásico ante la “Máquina” que terminó con empate a cero goles, el entrenador de las "águilas” reconoció que el resultado no fue malo.

“Hoy sumamos de visitante contra un gran rival, el equipo se ve sólido, concentrado, el equipo supo solventar las ausencias, armar un plantel de 25. Sumar de visitante, aunque es nuestra casa el Azteca, con esto nos acercamos a la calificación directa”, finalizó.

América ya comienza a pensar en el juego ante Pumas del próximo sábado.