Oficial: Hernán Cristante , nuevo técnico del Toluca para el Clausura 2021

Luego de quedar eliminado en el Repechaje del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX a manos de Tigres y bajo el mando de Carlos Adrián Morales, el Toluca F.C. anunció a Hernán Cristante como su nuevo entrenador de cara al Clausura 2021.

Como Técnico, Cristante no ha ganado títulos con Toluca. El exportero argentino llegó en 2018 tras dirigir a Coras Tepic, dirigió 1 final en el Clausura 2018, pero no logró levantar el título.

Toluca quedó fuera de la Liguilla al caer ante Tigres en el repechaje, se terminó la gestión interina de Carlos Adrián Morales, quien ahora será Director de Fuerzas Básicas. Hernán Cristante fue cesado en el Clausura 2019.

Este martes 1 de diciembre, los ‘Diablos Rojos’ presentaron a Hernán Cristante como su nuevo DT para reforzar y comenzar el Clausura 2021 con lo mejor para retomar el protagonismo perdido en los último años.

El argentino reveló que tiene año y medio de contrato y aseguró que el equipo debe pasar por una reestructuración, no en el cambio de jugadores, sino de devolver identidad al club con ideas.

“Gracias por la confianza. Es emocionante volver a casa. Tengo apegos que me han ayudado a tomar esta decisión y uno no puede decirle que no a algo que ama, la gente que no cree en una segunda oportunidad es la que no se esfuerza por hacerlo mejor que en la primera”, aseguró el estratega.

En su presentación como nuevo DT de Toluca, Hernán Cristante reconoció que en su etapa pasada se equivocó y ahora quiere que todo sea diferente, incluso ofreció disculpas a quien debía hacerlo.

La primera etapa de Hernán Cristante en el Toluca terminó en el Clausura 2019, su lugar lo tomó Ricardo Antonio la Volpe, pero no hizo lo suficiente para revivir al equipo y fue cesado.

Llegó José Manuel ‘Chepo’ de la Torre, pero sus malos resultados terminaron por echarlo del equipo y dar paso a Carlos Adrián Morales, que fue nombrado Técnico interino y llevó al club hasta el repechaje, mismo que perdió ante Tigres en un apretado partido disputado en el Estadio Universitario mejor conocido como el Volcán.