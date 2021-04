OFICIAL: Pablo Guede deja de ser el técnico de Xolos

Tijuana, México. La directiva de los Xolos de Tijuana anuncia que el argentino Pablo Guede deja el puesto de director técnico del equipo de la frontera.

A través de un comunicado, los Xolos anuncia la salida del entrenador.

“Club Tijuana Xolotzcuintle de Caliente, informa que de común acuerdo. El professor Pablo Guede ha dejado de ser el director técnico de nuestro equipo.

Agradecemos al profesor y a su cuerpo técnico, el trabajo y compromiso con nuestra institución, deseándole el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos”.

La gota que derramó el vaso para la salida de Guede fue la derrota de Tijuana ante Mazatlán este domingo cuando la escuadra perruna ganaba 2-0, el equipo de Tomás Boy regresó para llevarse el triunfo por 2-3.

Mensaje de Pablo Guede de despedida

Por su parte, Guede puso un mensaje de despedida y agradecimiento por su estancia con el club de Tijuana.

“hemos trabajado muy duro, pero los resultados no se han dado como todos queremos. Es pore so que juntos, el club y yo hemos decidido de común acuerdo terminar mi ciclo en la institución.

Las últimas semanas para mí a nivel personal y familiar no han sido nada fáciles, no tengo más que palabras de agradecimiento para la institución por todo el apoyo y confianza que me brindaron. Mi agradecimiento especial al presidente Jorge Alberto Hank por su confianza, así como a todo su gran equipo: dirección deportiva, staff, jugadores, profesores de las inferiors, cuerpo administrative y a todos y cada uno de los elementos que orgullosamente forman parte del club.

En el futbol nunca dejamos de aprender y de mi experiencia en Tijuana mellevaré valiosas lecciones y muchos amigos para toda la vida que me permitirán seguir creciendo como entrenador y ser humano.





Gracias a la afición, medios de comunicación y a todas las personas con las que tuve la dicha de convivir en esta gran ciudad de Tijuana.

Les deseo éxito y que podamos encontrarnos en el futuro”.

Xolos se encuentra en el lugar número 11 del campeonato con 16 puntos, Guedes consiguió en esta temporada cuatro victorias, cuatro empates y seis derrotas.