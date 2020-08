Oribe Peralta, crónica de un retiro

Ciudad de México.- Peralta, mejor conocido por muchos como “hermoso” o el “Cepillo”, debutó en el fútbol mexicano en el ya lejano 2003. Morelia, fue el equipo que le dio la oportunidad.

A partir de ahí la consolidación en el fútbol nacional le costó trabajo: León, Monterrey, reforzó a Chivas en 2005 para la Copa Libertadores, Santos, Chiapas, hasta que en su segunda etapa con Santos Laguna, en 2010, comenzó a escribirse la historia de uno de los más grandes ídolos de los últimos años.

SI hacemos números, a Oribe Peralta le costó 7 años forjar su carrera. Para el 2010, tenía ya 26 años, y con Santos logró lo impensable, Campeón, goleador, referente, ídolo, que lo llevaron en 2011 a Selecciones Nacionales.

El ‘Cepillo’, nunca estuvo en selecciones juveniles, hasta que para los Panamericanos de Guadalajara 2011, tuvo su primer llamado y no decepcionó.

Aunque en 2005, tuvo un llamado a Selección Mayor, dónde estuvo solo en 2 partidos, y tuvieron que pasar 6 años para de nueva cuenta ser convocado.

En 2012, fue el referente de la obtención de la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Fue tal la magnitud del Hermoso, que llegó hasta las Águilas del América. Ahí también dejó un buen sabor de boca, por su entrega y profesionalismo.

Oribe se ha entregado en cuerpo y en alma durante su carrera, pero los últimos 10 años, han sido los que han dejado una huella en el fútbol mexicano, bien dicen que todo lo que sube tiene que bajar y así ha comenzado la curva para el originario de La Partida, Coahuila.

En Junio de 2019, Oribe llegó a Chivas, después de estar 5 años con los azulcremas. Lamentablemente para el goleador mexicano, las oportunidades han sido escasas, pero ha sido aprovechado en otras áreas, para aportar su experiencia al plantel.

A pesar de tener 36 años, Oribe ha dicho que el retiro no está en sus planes. Muchos hemos querido retirarlo, por su poca participación, pero él ha dicho que seguirá, mientras pueda seguir brindándose en la cancha.

De lo único que no hay duda, es que el día que llegue el adiós, será “hermoso” recordar, toda su carrera, todo lo que forjó y sobre todo, lo que dio al fútbol mexicano, Tal vez no sea el futbolista fenómeno en la cancha, pero eso es lo de menos, por que a Oribe no le importaba eso. Él es el futbolista que se ganaba al público por su lucha, entrega, pundonor, el que en momentos difíciles se echaba el equipo, el que con carácter, hacia más a sus compañeros, el que tendía una mano para ir por más. Por eso y mucho más Oribe es querido.

A nadie le gusta decir adiós, pero el tiempo no perdona.

Por Luis Alfonso Hidalgo